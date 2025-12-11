Štvrtok11. december 2025, meniny má Hilda, zajtra Otília

Spor Šutaja Eštoka a Čurillovcov naberá na obrátkach: Ministrova advokátka napísala OTVORENÝ LIST!

Matúš Šutaj Eštok. Zobraziť galériu (3)
Matúš Šutaj Eštok. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)
BRATISLAVA - Kauza ani zďaleka neskončila. Podľa posledných informácií súd zamietol návrhy žalovaného ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) na určenie neúčinnosti elektronického doručovania a zrušenie „kontumačného“ rozsudku v spore o ochranu osobnosti s Jánom Čurillom a spol. Minister si však za svojimi slovami stojí a plánuje sa odvolať. Jeho advokátka napísala otvorený list, v ktorom píše o dehonestovaní jej klienta a poukazuje na spôsob, ako o celej veci informovali médiá.

Tento týždn vyšla správa, že Mestský súd Bratislava IV zamietol návrhy žalovaného ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka na určenie neúčinnosti elektronického doručovania a zrušenie „kontumačného“ rozsudku v spore o ochranu osobnosti s Jánom Čurillom a spol. ako nedôvodné. Na sociálnej sieti o tom v utorok informoval advokát policajtov Peter Kubina.

Šutaj Eštok sa musí na základe rozsudku policajtom okolo Jána Čurillu ospravedlniť za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi. Šiestim policajtom má takisto zaplatiť odškodnenie spolu 90 000 eur, trovy konania a úroky z omeškania. Exekútor mu na účte zablokoval potrebnú sumu. Minister v reakcii na rozsudok vyhlásil, že si za výrokmi stojí.

Advokátka Matúša Šutaja Eštoka napísla otvorený list

Právna zástupkyńa ministra vnútra Matúša Śutaja Eštoka sa však voči tomu, ako médiá o kauze týkajúcej  sa zamietnutnutia návrhu na zrušenie kontumačného rozsudku s čurillovcami, informujú, ohradila. V otovrenom liste zdôraznila, že ide o neprávoplatné uznesenie Mestského súdu Bratislava IV, proti ktorému je možné podať odvolanie, čo Šutaj Eštok chce aj urobiť. „Osobne som nadobudla presvedčenie, že vzhľadom na postup niektorých médií, ktoré neváhali okamžite (bez znalosti veci) komentovať či dehonestovať môjho klienta (karikatúry a iné), je potrebné a nevyhnutné zaujať postoj k takémuto konaniu,“ napísala Martina Mrázová. V liste vyzvala, aby od takého konania upustili, lebo ide o zasahovanie do nestrannosti a nezávislosti súdnej moci.

Kritický postoj zaujala aj voči právnemu zástupcovi Petrovi Kubinovi, ktorý ktorý uznesenie zverejnil na sociálnej sieti. "Počas mojich 25 rokov aktívnej advokátskej praxe som si osvojila zásadu, že argumenty advokáta patria do pojednávacej miestnosti, do precízne formulovaných podaní a do záverečných rečí," uviedla. 

Minister sa chce odvolať

Ku kauze sa vyjadril aj samotný minister. Podľa svojich slov neočakával nič iné, ako zamietnutie svojich návrhov v spore so skupinou policajtov známou ako čurillovci, v ktorom už obdržal „kontumačný“ rozsudok vo svoj neprospech. O návrhoch, ako dodal, rozhodoval ten istý sudca. „My sa odvoláme na krajský súd, takže v tomto prípade je radosť čurillovcov predčasná,“ uviedol.

Vo videu, ktoré neskôr zverejnenil na sociálnej sieti poukázal tiež na to, že média mali k dispozícii uznesenie skôr, ako jeho právna zástupkyňa. "Rozhodnutie súdu v mojom spore s obvinenými čurillovcami sa objavilo na SME skôr, ako ho dostala moja advokátka," uviedol. "Niekto to musel médiám poslať a určite to nebol súd," tvrdí. "Je to ďalší dôkaz, že čurillovci, časť médií a opozícia tvoria jeden koordinovaný blok. Ale ja im ustupovať nebudem. Nebojím sa ich spôsobov. Ale chcem, aby ľudia poznali pravdu," dodal. 

 

Ďalšie zo Zoznamu