Partnerka slovenského futbalistu je opäť tehotná: Fíha, tajili to poriadne dlho!

BRATISLAVA - Ján Ďurica sa čoskoro stane trojnásobným otcom. Jeho snúbenica Diana je opäť tehotná! Radostnou novinkou sa pochválil netradične.
Bývalý slovenský futbalový reprezentant a niekdajšia hviezda Let's Dance, Ján Ďurica, sa čoskoro stane trojnásobným otcom. S misskou Dianou Kačurovou čakajú druhé bábätko. Neostali svojej povesti nič dlžní, a rovnako, ako to tajili pri prvom tehotenstve, tak urobili i pri tom druhom.
Novinku oznámil v deň jeho 44. narodenín. „Chcem sa vám všetkým zo srdca poďakovať, kto si spomenul. A chcem vám povedať, že najkrajší darček som už dostal," naznačil vo videu, kde ukázal najprv ultrazvuk a potom tehotnú snúbenicu. Ďurica a Kačurová sú spolu už vyše päť rokov.
V roku 2022 sa zasnúbili a o dva roky neskôr privítali na svet svojho prvého syna, ktorému dali meno Ján po jeho ockovi. Futbalista má už z predchádzajúceho vzťahu s Magdalénou Šebestovou dcéru Ninku. Gratulujeme!