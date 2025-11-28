Láska na internete sa zmenila na brutálnu pascu! Pivo od krásky malo dôstojníka pripraviť o ŽIVOT!

MOSKVA - To, čo sa začalo ako nevinná online romantika, sa podľa ruských úradov zmenilo na plánovanú likvidáciu. Vysokopostavený ruský dôstojník si na zoznamke písal so ženou menom Polina celé mesiace. Vymieňali si správy, fotky aj videá – a nič nenasvedčovalo tomu, že ide o pascu s pivnou podobou.
Prípad popísal portál Gazeta.ru. Všetko bolo v poriadku, kým neprišla ponuka na „malý darček“. Polina vraj chcela, aby jej priateľ dôstojníkovi odovzdal balíček. Podľa výpovede muž netušil, že práve tento moment odštartuje zásah Federálnej bezpečnostnej služby.
Balík tvorili dve krabice britského piva Samuel Smith. Hneď po doručení však na miesto vtrhli agenti FSB a muža, ktorý zásielku priniesol, zadržali. Údajne konal na pokyn ukrajinskej vojenskej rozviedky HUR a za doručenie mal dostať 5-tisíc dolárov.
Dôstojník sa piva nestihol ani dotknúť. "Povedali mi, aby som balík položil na zem. Vysvetlili mi, že fľaše obsahujú vojenský jed určený na moju likvidáciu a že Polina je len falošný účet ukrajinských agentov," opísal šokovaný vojak.
Profil s AI pozadím
FSB tvrdí, že žena nikdy neexistovala – profil bol vytvorený pomocou umelej inteligencie. Skutočný cieľ? Zdanlivo romantický darček, ktorý podľa laboratórnych analýz obsahoval smrteľnú zmes kolchicínu a nervovoparalytickej látky VX britskej výroby.
Podľa vyšetrovateľov by po vypití nastala do 20 minút mučivá smrť. Kolchicín je toxická látka z rastliny ocún, používaná v medicíne len vo veľmi malých dávkach. VX patrí medzi najnebezpečnejšie bojové chemikálie – bezfarebná, bez zápachu, prenikajúca cez kožu aj dýchacie cesty. Spôsobuje kŕče, zlyhanie dýchania a následnú smrť.
Muž, ktorý balík doručil, zostáva vo väzbe. FSB prípad označila za pokus o úkladnú vraždu a pokračuje vo vyšetrovaní.