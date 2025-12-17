Premiér Fico odcestoval do Bruselu: Ide na samit EÚ so západným Balkánom

BRATISLAVA - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) v stredu odcestoval do Bruselu na samit Európskej únie (EÚ) s krajinami západného Balkánu a na následné zasadnutie Európskej rady.
Premiér sa v stredu večer zúčastní na samite lídrov Európskej rady a štátov západného Balkánu. Cieľom stretnutia je potvrdiť strategický význam vzťahov medzi EÚ a týmto regiónom. Po pracovnom rokovaní je na programe tiež spoločná večera lídrov.
Fico plánuje zúčastniť na schôdzke neformálnej skupiny
Vo štvrtok (18. 12.) ráno sa Fico plánuje zúčastniť na schôdzke neformálnej skupiny venovanej priemyslu a konkurencieschopnosti, po ktorom sa začne samotný samit Európskej rady. Prezidenti a premiéri členských štátov EÚ budú rokovať o financovaní Ukrajiny, bezpečnosti Európy, rozširovaní bloku a dlhodobom rozpočte Únie na roky 2028 až 2034. Diskusie sa budú týkať aj situácie na Blízkom východe, migrácie a konkurencieschopnosti. Premiér by sa mal na Slovensko vrátiť najneskôr v piatok 19. decembra.