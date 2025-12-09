Úrad na ochranu oznamovateľov varuje: Nový pozmeňovací návrh ponecháva zásadné riziká a ohrozuje udeľenú ochranu

BRATISLAVA - Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) upozornil, že ani druhý pozmeňujúci návrh k návrhu transformácie ÚOO na iný úrad neodstraňuje zásadné riziká, na ktoré poukázala aj Európska komisia. Tvrdí, že nový pozmeňovací návrh otvára možnosť neustáleho preskúmavania už udelenej ochrany oznamovateľov do budúcnosti. Informovala o tom Alexandra Znášiková z odboru prevencie a komunikácie ÚOO.
„Za problematický považujeme aj návrh, aby mal prokurátor alebo správny orgán povinnosť kontinuálne preskúmavať splnenie podmienok už udelenej ochrany a zamestnávateľ možnosť iniciovať opakované preskúmanie ochrany udelenej oznamovateľovi. Takýto model opäť uvádza oznamovateľov do právnej neistoty o podmienkach ochrany, ako aj jej trvania,“ priblížila Znášiková.
Podľa nej je neakceptovateľné nahliadať na oznamovateľov, ktorí chránia verejný záujem, ako na osoby obvinené z trestných činov, pri ktorých sa dôvody väzby neustále skúmajú. Argumentuje, že kvalifikovanosť oznámenia sa nemení v čase, a preto jeho pravidelné preskúmavanie odporuje cieľu smernice Európskej únie.
Objasnila, že pozmeňujúci návrh tiež počíta s povinnosťou prokurátora či správneho orgánu pred udelením ochrany preskúmať, či bolo oznámenie podané v dobrej viere. „Nejde o zásadnú zmenu, keďže zamestnávateľ má možnosť žiadať o preverenie dobrej viery aj dnes, čo sa v praxi využíva,“ dodala. Upozornila tiež, že financovanie, personálne zabezpečenie a odborná pripravenosť novej inštitúcie nie sú v návrhu jasne definované. Vládny návrh na zmenu ÚOO na nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti je v parlamente v druhom čítaní. Rokuje sa o ňom v skrátenom legislatívnom konaní.