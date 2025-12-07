Obyvatelia paneláku v Petržalke už roky prežívajú PEKLO! Neznesiteľný ZÁPACH, zo situácie sú v koncoch

BRATISLAVA - V jednom z petržalských panelákov sa už roky opakuje ten istý scenár: neznesiteľný zápach, šíriace sa kyslé výpary, podozrenie na hlodavce a absolútna bezmocnosť obyvateľov. Ukazujú pritom na jediný byt – ten, v ktorom podľa nich susedka zhromažďuje odpad a vetrá ho priamo do spoločných priestorov.
O každodenných problémoch v petržalskom paneláku informovala TV Markíza. Podľa susedov je to najhoršie v lete. „Vynášať smeti som ju nevidela a susedom sa vyhýba,“ hovorí pani Lýdia, ktorá býva o pár dverí ďalej. Podobné skúsenosti má aj pani Viera: „Tá kyslosť vzduchu, čo od nej ide… ja to mám v obývačke.“
Podľa obyvateľov susedka nesvieti, neupratuje a v byte sa zjavne neperie. Ráno údajne otvorí dvere a vetrá tak priamo do chodby, kde sa zápach ešte znásobí. Puch je cítiť aj na vyšších poschodiach. „Je to taký intenzívny kyslý zápach, že už aj v kuchyni to mám,“ sťažuje sa ďalšia susedka. Jedna z nich opisuje, že pri umývaní okien musela odísť, pretože sa z nepríjemného smradu povracala.
Keď sa obyvatelia snažili z druhého balkóna zistiť, čo je zdrojom problému, videli kopy odpadkov vrátane použitých rúšok a rukavíc, údajne ešte z čias pandémie. Listy a výzvy nepomohli. Susedka nekomunikuje s nikým. Obyvatelia tvrdia, že situácia už prekračuje hranice tolerovateľného. „Sme na mŕtvom bode. Netušíme, čo sa tam rozkladá, bojíme sa, že ide o toxický odpad,“ hovorí pani Jana.
Máme zviazané ruky, tvrdí správca
Mestská časť tvrdí, že jej kompetencie sú obmedzené a primárne má konať správca domu. Ani ten však nemôže urobiť viac, než len vydať výzvu na nápravu. V stanovisku spoločnosti SK Progres sa píše, že nemá právomoc zasahovať do občianskoprávnych sporov medzi vlastníkmi bytov. Môže zabezpečiť nanajvýš dezinsekciu, ak by sa v dôsledku neporiadku objavil hmyz.
Právnik Igor Syrový pripomína, že vlastnícke právo nie je bezbrehé: „Vlastníctvo aj zaväzuje. Človek sa musí správať tak, aby nenarúšal pokojné nažívanie ostatných,“ vysvetľuje s tým, že ak výzvy nepomôžu, jediným riešením je civilná žaloba.