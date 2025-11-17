Obyvatelia sú v koncoch, sused im robí PEKLO zo života: Silný ZÁPACH či NAPADNUTIE na chodbe!

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Susedov si nikdy nevyberieme, ale v prípade tohto bytového domu v Českých Budějoviciach ide už skutočne do extrému. Obyvateľov tu ohrozuje jeden neprispôsobivý sused, ktorý robí svojmu okoliu peklo zo života. Vyvrcholilo to napadnutím napadnutím dôchodcu na chodbe pred výťahom.
Obyvatelia panelového bytového domu na sídlisku Vltava v Českých Budějoviciach zažívajú od jedného zo svojich susedov doslova teror. Muž, ktorý býva na jednom z horných poschodí, hromadí v byte odpadky. Ako informujú Novinky, chodbou sa už nejaký čas hromadí neznesiteľný zápach.
Vytopenie aj lietajúce kvetináče
Susedia sa najprv snažili s neprispôsobivým obyvateľom dohodnúť po dobrom. Z viacerých výpovedí má však tento muž nepredvídateľné správanie. V minulosti už jedného zo susedov fyzicky napadol. Niekedy sa zvykne opiť a potom zvoní susedom do bytov, alebo búcha na trúbky od radiátorov. Niektoré ženy už nosia so sebou pre istotu aj slzný sprej. Podľa ďalšieho zo susedov je muž nevyspytateľný. Hocikedy ho napríklad napadne vyhadzovať celé kvetináče.
"Posledné tri roky ťahá domov igelitky plné odpadkov. Zápach sa potom šíri k nám na vyššie poschodie. S priateľom sme už utesňovali aj všetky rúry (stupačky). Na balkóne sa nedá vydržať, keď otvorím dvere, v momente je cítiť ten zápach. Niekoľkokrát už dokonca vytopil aj susedov pod sebou," hovorí jedna z obyvateliek paneláku Jarmila Vizingrová.
Brutálne napadnutie pri výťahu
Ako ďalej spomenula, problémový sused už napadol na chodbe pred výťahom jedného zo starších obyvateľov. Bytové družstvo dokonca poskytlo aj videozáznam z tohto incidentu. Muž v kapucni vystupuje z výťahu, pred ktorým už čaká starší sused. Ten mu začne ihneď dohovárať. Sused ale očividne nesúhlasí a následne do dôchodcu silno strčí. Nasleduje pád dozadu až ku schodom.
Senior sa postaví a chce to susedovi vrátiť, no spadne znovu. Následne je vidieť už len delikventa v kapucni, ako bije bezbranného seniora na zemi. Začne mu dohovárať a ešte ho niekoľkokrát udrie do hlavy. Keď sa senior snaží postaviť, ešte dostane kopanec. Celý incident zachytila kamera. Senior utrpel otras mozgu a niekoľko dní bol hospitalizovaný v nemocnici.
Nenechajú to len tak
Bytové družstvo už problémového suseda vylúčilo z členstva a právnici mu už zaslali predžalobnú výzvu na vysťahovanie. "Len v tomto roku zasahovali policajti v bytovom dome kvôli tomuto mužovi už celkom už štyrikrát. Za posledné roky sú to desiatky prípadov. Pokiaľ na výzvu na vysťahovanie nebude reagovať, podáme súdnu žalobu," hovorí predseda predstavenstva bytového družstva Vladimír Buldra.