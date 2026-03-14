VEĽKÁ TRAGÉDIA Známy influencer chcel zachrániť topiace sa dievča, na pomoc mu išiel otec aj partnerka: NIKTO neprežil!

ALGARROBO – Pekné chvíle na pobreží sa v jednom okamihu zmenili ako na scénu z akčného filmu. Influencer sa rozhodol pomôcť neznámej osobe v núdzi, no napokon to bolo osudné nielen jemu. Celá záchranná akcia napokon skončila ako v tom najdesivejšom horore.
Známy influencer Benjamin Robert Wood (†43) pochádza síce z amerického Connecticut, ale v Chile žije už 13 rokov. V pondelok 9. marca neskoro večer, keď oddychoval na pláži pri meste Algarrobo so svojou partnerkou (†47) a otcom (†77) sa všetci traja stali svedkami situácie, z ktorej tuhne krv v žilách.
Záchranná akcia ako z hororu
Pri pobreží sa prechádzal mladý pár, keď náhla silná vlna strhla ženu do vody. Partner jej išiel hneď na pomoc. Pomôcť sa bez váhania rozhodli aj Benjamin, jeho otec aj partnerka. Prúd bol príliš silný a nikto sa už nedokázal vlastnými silami dostať naspäť na pobrežie.
V ten večer sa utopil Benjamin, jeho partnerka María José Duarte Uretová, otec Norman Ray Wood aj žena, ktorú neskôr identifikovali ako právničku a poradkyňu parlamentu Patriciu del Pilar Bello Labeovú. Mala len 26 rokov.
Jediný preživší zo záchrannej akcie bol partner právničky Felipe Hernández Bustos, ktorého z vody vytiahla vojenská helikoptéra. Prípadom sa už zaoberá polícia. Lekári potvrdili, že zvyšné tri osoby sa v mori utopili.
Benjamin Robert Wood bol známy na sociálnych sieťach najmä pre fanúšikov gastronómie. So svojimi fanúšikmi sa delil o nové recepty a bol jedným so spoluzakladateľov siete reštaurácii El Honesto Mike. Na Instagrame mal viac ako 30-tisíc sledovateľov. Mnohých jeho nečakaný odchod doslova zaskočil: "Bol to úspešný podnikateľ a skvelý človek. Veľmi smutná správa. Spolu s otcom a ostatnými, zomreli ako hrdinovia. Odpočívaj v pokoji," znel jeden z komentárov.