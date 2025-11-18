AKTUÁLNE Čierny deň pre internet! ChatGPT a viaceré globálne aj slovenské stránky hlásia výpadok

BRATISLAVA - Internet zasiahli v utorok rozsiahle problémy. Infraštruktúrnu službu Cloudflare postihol výpadok, ktorý spôsobil nedostupnosť viacerých známych webov a služieb. Používatelia naprieč svetom hlásili komplikácie so sociálnou sieťou X, chatbotom ChatGPT či dokonca stránkou Downdetector, ktorá slúži práve na sledovanie výpadkov.
Podľa dostupných informácií sa výpadky objavujú v nepravidelných intervaloch. Niektoré stránky fungujú len čiastočne, iné sa nenačítajú vôbec. Cloudflare zatiaľ neuviedol presnú príčinu problémov. Softvér Cloudflare používajú státisíce spoločností po celom svete, uviedla agentúra Bloomberg. Služba funguje ako nárazník medzi webovými stránkami a koncovými užívateľmi a chráni ich stránky pred útokmi, ktoré ich zahltia žiadosťami o prístup (takzvané útoky DDoS).
Globálny výpadok ovplyvnil aj viaceré slovenské weby. Sú medzi nimi aj webové stránky viacerých slovenských médií.
Niektoré weby zobrazovali chybovú hlášku, podľa ktorej sa nemohli dostať k jednej zo stránok na doméne cloudflare.com. Výpadok mala tiež služba Downdetector, čo môže skresľovať údaje užívateľov hlásiacich problémy s jednotlivými službami. So službami OpenAI podľa Downdetectoru hlásilo najviac ľudí problémy o 13.10 h SEČ, so sociálnou sieťou X o 12.40 h SEČ a s Cloudflarom o 12.39 h SEČ.
Spoločnosť Cloudflare o 12.48 h SEČ uviedla, že problémy vyšetruje. O 13:21 SEČ dodala, že sleduje oživenie služieb. Avšak krátko potom niektoré weby aj naďalej striedavo vypadávali.
Neskôr firma dodala, že v pokuse o nápravu deaktivovala službu vzdialeného pripojenia na internet v Londýne. Užívateľom v britskej metropole, ktorí sa pokúsia pripojiť cez túto službu, sa objaví oznámenie o chybe pripojenia, dodala spoločnosť.