Poslanci aj dnes rokujú o zmene Úradu na ochranu oznamovateľov: Šutaj Eštok odmieta, že by šlo o pomstu

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali štvrtkové rokovanie návrhom zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Ten má vzniknúť po zrušení Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO). Návrh je v 2. čítaní. Do pléna ho prišiel predstaviť minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Odmietol, že by šlo o akt pomsty, tá sa podľa neho diala v období rokov 2020 až 2023.
Minister ozrejmil, že návrh prišiel po odborných diskusiách na úrovni rezortov vnútra, spravodlivosti i Úradu vlády SR. Pýta sa, či je normálne, aby v malom štáte, ako je Slovensko, riešili podobnú agendu dva paralelné úrady. „Je to ekonomicky výhodné, aby to bolo zastrešené jedným úradom,“ uviedol.
archívne video
So zmenou podľa neho vláda prichádza preto, aby sa chránili skutočné obete a skutoční oznamovatelia efektívnejšie i spravodlivejšie. „Ochrana sa neredukuje, ale spresňuje sa,“ dodal s tým, že nová úprava bude v súlade s európskou legislatívou. Zamestnávateľ doteraz podľa ministra nemal nástroj, ako sa brániť, ak dôvody ochrany pominuli alebo sa ani nepreukázali. Treba podľa neho zabezpečiť rovnováhu medzi právami oznamovateľov a právami zamestnávateľa. Opäť tiež kritizoval skupinu policajtov známu ako čurillovci. Nechce, aby sa obvinení skrývali za štatút chráneného oznamovateľa. „Ak sa z inštitúcie pre ochranu stane bunker pre týchto ľudí, ktorí sú obvinení, to nie je právny štát, to je paródia na právny štát,“ vyhlásil. Vo štvrtok čaká poslancov aj tradičná hodina otázok na predstaviteľov vlády SR.