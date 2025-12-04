Poslankyňa Holečková sa pustila do prezidenta, catering za 100-tisíc?! Pellegriniho kancelária hovorí o neznalosti

BRATISLAVA – Výmena názorov pre jedlo a pitie. Opozičná poslankyňa za SaS Martina Bajo Holečková tvrdí, že u prezidenta Petra Pellegriniho si v čase, keď z každej strany počúvame o šetrení, objednala drahý catering a hovorí o papalášizme. Prezidentský kancelária však vidí veci inak a poukazuje na to, že ide o rámcovú zmluvu.
Opozičná poslankyňa Martina Bajo Holečková na sociálnej sieti zverejnila príspevok, v ktorom upozorňuje na predražené jedlo v paláci v čase konsolidácie. „Šetrenie u prezidenta Pellegriniho vyzerá tak, že si objednal catering za 100 000 eur. Možno by na tom nebolo nič čudné, veď prezidenti predsa potrebujú niečo ponúknuť svojim hosťom, lenže objednávka na catering za pána Pellegriniho je o 36 % drahšia, ako bola za prezidentky Čaputovej,“ uviedla Holečková.
„Hoci nám teda koalícia tvrdí, ako konsoliduje a všade šetria, tak prezident Pellegrini nedokáže šetriť ani len na cateringu a objednáva si ho za desiatky tisíc eur viac ako za prezidentky Čaputovej. Ktovie, možno pán Pellegrini príde s vysvetlením, že je to drahšie preto, lebo potraviny zdraželi o 36 %,“ pokračovala v kritike.
Spomínaných 100 000 eur má byť pritom objednávka len za catering na spoločenské udalosti. „Ďalšie desiatky tisíc eur míňa Kancelária prezidenta na catering do vládnej letky či na objednávky nápojov a potravín do svojho skladu. Som presvedčená, že koaliční politici vrátane prezidenta by mali ísť príkladom a keď už ľuďom dvíhajú dane, mali by aspoň obmedziť takéto prejavy papalášizmu a rozhadzovania peňazí,“ dodala.
Nejde o jednorazový nákup, odkazuje palác
Prezidentská kancelária však tvrdí, že všetko je inak. „Pani poslankyňa Martina Bajo Holečková opäť ukázala hlbokú neznalosť základných princípov fungovania verejného obstarávania a hospodárenia štátnych orgánov,“ odkázali.
Podľa ich slov catering na dlhodobé pokrytie oficiálnych podujatí hlavy štátu objednala Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, pretože jej úlohou je starať sa o dôstojný a reprezentatívny chod všetkých procesov, na ktorých si pán prezident plní svoje ústavné povinnosti. „Navyše ide o rámcovú zmluvu, nie o jednorazový nákup za 100-tisíc eur. Šírením nepravdivých informácií len zbytočne vyvoláva vášne a zavádza verejnosť,“ dodali.