Pellegrini rokoval v Ríme s veľmajstrom Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov: Dunlap plánuje návštevu Slovenska

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini vo štvrtok v rámci pracovnej cesty v talianskom Ríme navštívil Zvrchovaný rád Maltézskych rytierov. Predstaviteľom rádu sa poďakoval za ich prácu a pomoc na Slovensku v oblastiach vzdelávania, zdravotníctva či sociálnych služieb. Stretol sa s veľmajstrom rádu Fra’ Johnom Dunlapom, ktorý na budúci rok plánuje navštíviť Slovensko. Informovali o tom z Kancelárie prezidenta SR.
„Prezident SR navštívil Zvrchovaný rád Maltézskych rytierov ako prvá slovenská hlava štátu po dvadsiatich rokoch. (...) Slovensko a Maltézsky rád spájajú spoločné kresťanské hodnoty a záujem o ľudí v núdzi. Veľmajster Dunlap preto na budúci rok plánuje osobne zavítať na Slovensko, čím budeme môcť prehĺbiť našu spoluprácu, napríklad v oblasti humanitárnej pomoci tretím krajinám,“ priblížili z prezidentskej kancelárie.
Pellegrini ocenil humanitárne aktivity rádu
Na štvrtkovom stretnutí sa rozprávalo o činnosti a aktivitách rádu na Slovensku. Slovenský prezident okrem iného ocenil minuloročné založenie slovenskej spoločnosti Maltézskeho rádu. Vyzdvihol dlhodobé úsilie Maltézskeho rádu pri obhajobe medzinárodného humanitárneho práva, ochrane civilného obyvateľstva a podpore náboženskej slobody. Tá podľa slov Pellegriniho zodpovedá našim vlastným zahraničnopolitickým prioritám.
Témou bola aj situácia na Ukrajine. Slovenská hlava štátu v tejto súvislosti upozornila na to, že SR podporuje „všetky seriózne a diplomatické snahy vedúce k dosiahnutiu komplexného, spravodlivého a trvalého mieru“. Zároveň poukázala na pretrvávajúcu pomoc Ukrajiny zo strany SR, najmä prostredníctvom finančnej podpory a cielenej energetickej pomoci.