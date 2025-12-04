AKTUÁLNE Únik neznámej látky v Žiline! Zasahujú polícia aj hasiči: Mesto vyhlásilo mimoriadnu situáciu

ŽILINA – Polícia a hasiči momentálne zasahujú na viacerých miestach v Žiline po tom, čo polícia prijala oznámenie o podozrení na únik neznámej látky.
Aktualizované 09:40 Podľa informácií TV Markíza hospitalizovali dvoch ľudí pre nevoľnosť a zvracanie.
09:20 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline potvrdilo, že záchranné zložky v centre mesta evakuujú Moyzesovu ulicu a Ulicu Daniela Dlabača.
„Situácia je momentálne pod kontrolou, na mieste zasahujú policajti a hasiči, ktorí zabezpečujú okolité územie a vykonávajú merania,“ uviedla hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová s tým, že mesto Žilina zisťuje všetky potrebné podrobnosti o pôvode a charaktere látky.
09:05 Mesto Žilina pre únik neznámej látky do ovzdušia vyhlásilo mimoriadnu situáciu. "Mesto Žilina dnes 4. decembra od 6.00 hod. vyhlásilo mimoriadnu situáciu z dôvodu úniku neznámej látky do ovzdušia na Moyzesovej ulici. Obyvatelia priľahlých budov boli z preventívnych dôvodov evakuovaní. Situácia je momentálne pod kontrolou, na mieste zasahujú policajti a hasiči, ktorí zabezpečujú okolité územie a vykonávajú merania," informovala samospráva na sociálnej sieti.
Na sociálnej sieti o tom informoval Krajský policajný zbor v Žiline. „Zasahujeme na rôznych miestach v meste Žiline, pre podozrenie na únik neznámej látky. Viac informácií poskytneme neskôr. Rešpektujte pokyny policajtov na miestach,“ uviedla polícia.
Záchranné zložky evidujú od skorého rána viacero hlásení na zápach neznámej látky, hlavne v centre mesta. Jednotlivé hlásenia sú preverované v teréne. Aktuálne zasadá štáb, ktorý sa situáciou v Žiline zaoberá.