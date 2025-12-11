Štvrtok11. december 2025, meniny má Hilda, zajtra Otília

Požiar dodávky v obci Divina: Vznikla škoda za 25-tisíc eur

DIVINA - Žilinskí hasiči zasahovali v stredu (10. 12.) večer v obci Divina (okres Žilina) pri požiari dodávky. Oheň sa pritom rozšíril aj na vedľa stojace vozidlo. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline, predbežná škoda bola vyčíslená na 25.000 eur.

Požiar dodávky v obci Divina: Vznikla škoda za 25-tisíc eur (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj)

Hasičom bol požiar ohlásený krátko po 17.30 h. „Po príchode na miesto zistili, že dodávka je celá v plameňoch a požiar sa rozšíril aj na vedľa stojace vozidlo,“ priblížilo hasičské riaditeľstvo. Doplnilo, že na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov. „Pravdepodobnou príčinou požiaru je technická porucha v motorovej časti dodávky. Vzniknutá škoda bola predbežne vyčíslená na 25.000 eur,“ dodalo hasičské riaditeľstvo.

FOTO Pred známou slayádou tu
Pred známou slayádou tu bol aj ďalší nákup: Realitný nmagnát Laca v centre pozornosti, blízko mal k SPP aj k vláde
Domáce
Matúš Šutaj Eštok.
Spor Šutaja Eštoka a Čurillovcov naberá na obrátkach: Ministrova advokátka napísala OTVORENÝ LIST!
Domáce
Vodiči, pozor! Ďalšia nehoda,
Vodiči, pozor! Ďalšia nehoda, cesta na Kľak je obojsmerne uzavretá
Domáce
Trenčiansky hrad láka výstavou rozprávkových kostýmov: Princezné, dvorné dámy aj tvorivé dielne
Trenčiansky hrad láka výstavou rozprávkových kostýmov: Princezné, dvorné dámy aj tvorivé dielne
Trump má ďalšiu požiadavku:
Trump má ďalšiu požiadavku: Chce, aby CNN získala nových majiteľov v rámci predaja Warner Bros
Zahraničné
Je to oficiálne! USA
Je to oficiálne! USA spustili projekt Trumpovej zlatej karty: Stojí MILIÓN dolárov
Zahraničné
Fínsko modernizuje letectvo: Získalo
Fínsko modernizuje letectvo: Získalo prvú stíhačku F-35A: Posilní vzdušné sily NATO v dotyku s Ruskom
Zahraničné
undefined
USA uvalia ďalšie clá na Nikaraguu: Ide o porušovanie ľudských a pracovných práv
Partnerka slovenského futbalistu je
Partnerka slovenského futbalistu je opäť tehotná: Fíha, tajili to poriadne dlho!
Domáci prominenti
Známeho speváka našli MŔTVEHO
Známeho speváka našli MŔTVEHO vo vlastnom dome: Policajti ZADRŽALI jeho syna!
Zahraniční prominenti
PRVÉ MENÁ novej série
PRVÉ MENÁ novej série Let´s Dance sú známe: Na parket sa vracajú NAJVÄČŠIE HVIEZDY!
Domáci prominenti
Baby z Hriešneho tanca
Baby z Hriešneho tanca má 65: Starne s gráciou, ale... FOTO Nespoznali by ste ju!
Najstaršie UMENIE na Zemi
Najstaršie UMENIE na Zemi prekvapilo vedcov: Kto namaľoval postavy spred 51-tisíc rokov?!
Zaujímavosti
Prečo vám ráno SMRDÍ
Prečo vám ráno SMRDÍ z úst, aj keď si večer čistíte zuby? TOTO je skutočný vinník: Riešenie je prekvapivo jednoduché
Zaujímavosti
Tri ženy, jedno meno,
Tri ženy, jedno meno, rovnaké peklo: BRUTÁLNE vraždy desili Lisabon! Záhadný vrah nebol NIKDY CHYTENÝ
Zaujímavosti
Zima zhoršuje artritídu: Takto
Zima zhoršuje artritídu: Takto sa zbavíte bolesti kĺbov
Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Adam Ďurica, Sima Magušinová či Juraj Hnilica: Zapojte sa do súťaže aj vy!
Domáce
Vyberte darček pre muža
Tipy na vianočné darčeky pre mužov: Už nehľadajte, toto bude zaručený úspech!
Domáce
Využite na cestovanie vlakovú
Slováci, pozor! Zmeny prichádzajú už čoskoro, pozrite si prehľad najdôležitejších noviniek
Domáce
Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Svetoznáme muzikály od Ďurovčíka či Duchoňove hity: Chcete ich zažiť aj vy?
Chystajú sa veľké zmeny v účtovaní elektriny: Šetriť sa oplatí viac ako doteraz, čo sa mení? (príklady)
Chystajú sa veľké zmeny v účtovaní elektriny: Šetriť sa oplatí viac ako doteraz, čo sa mení? (príklady)
Nové auto namiesto vysedávania na kávičke? Vyrátajte si, o aký majetok prichádzate kvôli drobným výdavkom (kalkulačka)
Nové auto namiesto vysedávania na kávičke? Vyrátajte si, o aký majetok prichádzate kvôli drobným výdavkom (kalkulačka)
Pozrite si očakávaný úsek diaľnice do Košíc: V tuneli Višňové chystajú prekvapenie ešte pred otvorením! (foto)
Pozrite si očakávaný úsek diaľnice do Košíc: V tuneli Višňové chystajú prekvapenie ešte pred otvorením! (foto)
Chaos v energopomoci: Opoziční poslanci varujú pred tisíckami domácností bez nároku, chcú mimoriadnu schôdzu!
Chaos v energopomoci: Opoziční poslanci varujú pred tisíckami domácností bez nároku, chcú mimoriadnu schôdzu!

Čokoládové podkovičky z lineckého cesta. TOP recept, s ktorým sa nelámu a krásne zmäknú.
Čokoládové podkovičky z lineckého cesta. TOP recept, s ktorým sa nelámu a krásne zmäknú.
Dvojfarebné vianočné srdiečka, ktoré chutia ako z drahej cukrárne a pritom stoja pár centov.
Dvojfarebné vianočné srdiečka, ktoré chutia ako z drahej cukrárne a pritom stoja pár centov.
Cherry lady zákusok: Recept na vianočný makový dezert
Cherry lady zákusok: Recept na vianočný makový dezert
Ovocné dezerty
Cesto sa lepí? Dôvody a rýchle riešenia, ktoré zachránia pečenie
Cesto sa lepí? Dôvody a rýchle riešenia, ktoré zachránia pečenie
Obrovský úspech pre Žilinu a celé Slovensko: Žreb im prisúdi európskeho giganta
Obrovský úspech pre Žilinu a celé Slovensko: Žreb im prisúdi európskeho giganta
Liga majstrov
Neuveriteľný záver! Mladí Slováci šokovali Čechov, v poslednej minúte sa diali nevídané veci
Neuveriteľný záver! Mladí Slováci šokovali Čechov, v poslednej minúte sa diali nevídané veci
Reprezentácia
Zranenie, ktoré odstavilo aj Vlhovú: Zimná olympiáda príde o veľkú hviezdu
Zranenie, ktoré odstavilo aj Vlhovú: Zimná olympiáda príde o veľkú hviezdu
ZOH 2026 Miláno Cortina
Kedysi nemysliteľné, dnes realita: Nemeckú hviezdu vyradili z tímu, dôvod je veľavravný
Kedysi nemysliteľné, dnes realita: Nemeckú hviezdu vyradili z tímu, dôvod je veľavravný
Najrýchlejší Golf GTI už kúpite aj na Slovensku. Edition 50 má čo ponúknuť
Najrýchlejší Golf GTI už kúpite aj na Slovensku. Edition 50 má čo ponúknuť
Novinky
Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd
Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd
Správy
Ktoré značky stavajú dlhodobo najmenej spoľahlivé autá? Tento rebríček prekvapí!
Ktoré značky stavajú dlhodobo najmenej spoľahlivé autá? Tento rebríček prekvapí!
Novinky
Historické autá sú romantika, až kým nebrzdíte. Vyskúšal som si 6 veteránov Škoda
Historické autá sú romantika, až kým nebrzdíte. Vyskúšal som si 6 veteránov Škoda
Decembrový syndróm: Toto vám o ňom v práci nik nepovie, no týka sa väčšiny z nás
Decembrový syndróm: Toto vám o ňom v práci nik nepovie, no týka sa väčšiny z nás
Prostredie práce
Koniec rozdielom v odmeňovaní? Nový zákon prinesie veľké zmeny pre firmy aj zamestnancov!
Koniec rozdielom v odmeňovaní? Nový zákon prinesie veľké zmeny pre firmy aj zamestnancov!
Aktuality
Prečo budeme v roku 2026 meniť prácu rýchlejšie než vianočné dekorácie: Trh práce čaká obrat, na ktorý väčšina ľudí nie je pripravená
Prečo budeme v roku 2026 meniť prácu rýchlejšie než vianočné dekorácie: Trh práce čaká obrat, na ktorý väčšina ľudí nie je pripravená
Trendy na trhu práce
Sociálne poistenie chráni v chorobe aj pri strate práce: KOZ varuje pred oslabovaním systému
Sociálne poistenie chráni v chorobe aj pri strate práce: KOZ varuje pred oslabovaním systému
Expertka ukázala, ako sa pripojíš k Wi-Fi routeru a čo všetko musíš zmeniť, aby si sa nestal obeťou hackera. Väčšina ľudí nevie ako na to
Expertka ukázala, ako sa pripojíš k Wi-Fi routeru a čo všetko musíš zmeniť, aby si sa nestal obeťou hackera. Väčšina ľudí nevie ako na to
Bezpečnosť
Čo si pozrieť na Netflixe tento týždeň? Tieto filmové a seriálové hity už čoskoro prídu na platformu
Čo si pozrieť na Netflixe tento týždeň? Tieto filmové a seriálové hity už čoskoro prídu na platformu
Filmy a seriály
Európa potichu buduje zbraň, ktorú sonar takmer neodhalí. Nový projekt má z podvodných dronov urobiť duchov oceánu
Európa potichu buduje zbraň, ktorú sonar takmer neodhalí. Nový projekt má z podvodných dronov urobiť duchov oceánu
Armádne technológie
Google Fotky práve dostali funkciu, o ktorú ľudia prosili roky. Profesionálne video vytvoríš za pár sekúnd a takmer bez námahy
Google Fotky práve dostali funkciu, o ktorú ľudia prosili roky. Profesionálne video vytvoríš za pár sekúnd a takmer bez námahy
Korene ríbezlí a malín vysteľte touto zmesou, perfekte chráni pred mrazom, radí záhradník. Ako správne zimovať dreviny?
Korene ríbezlí a malín vysteľte touto zmesou, perfekte chráni pred mrazom, radí záhradník. Ako správne zimovať dreviny?
Roky v cudzine vymenili za rodisko a samotu pri lese. V dome pri Blatne cítiť vidieckosť aj horskú idylku
Roky v cudzine vymenili za rodisko a samotu pri lese. V dome pri Blatne cítiť vidieckosť aj horskú idylku
Tieto chyby robia ľudia pri rekonštrukciách najčastejšie a strácajú čas a peniaze. Aké problémy si spôsobujeme sami?
Tieto chyby robia ľudia pri rekonštrukciách najčastejšie a strácajú čas a peniaze. Aké problémy si spôsobujeme sami?
Široký je len 6 metrov, no pohodlie v ňom má celá rodina. V malom radovom dome vzniklo perfektné moderné bývanie
Z veľkej jamy v záhrade vyrástla nádherná letná terasa s pivnicou. Tomáš prezradil, ako ju postavil a koľko ho stála
Z veľkej jamy v záhrade vyrástla nádherná letná terasa s pivnicou. Tomáš prezradil, ako ju postavil a koľko ho stála
Dvor a záhrada
Ako urobiť kysnuté cesto? Spoľahlivý recept, ktorý poslúži pre mnohé tradičné koláče
Ako urobiť kysnuté cesto? Spoľahlivý recept, ktorý poslúži pre mnohé tradičné koláče
Recepty
Ako mať elektrinu mimo siete a stať sa energeticky nezávislým? Existujú 3 šikovné riešenia
Ako mať elektrinu mimo siete a stať sa energeticky nezávislým? Existujú 3 šikovné riešenia
Údržba a opravy
Pri lisovaní cesnaku robíme chybu, o ktorej málokto vie. Strúčiky pred lisovaním nelúpte
Pri lisovaní cesnaku robíme chybu, o ktorej málokto vie. Strúčiky pred lisovaním nelúpte
