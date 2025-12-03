Parlament posunul návrh zákona o Úrade na ochranu obetí a oznamovateľov do druhého čítania

BRATISLAVA - Národná rada SR v utorok 2. decembra 2025 posunula do druhého čítania návrh zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Ministerstvo vnútra pripravilo tento návrh ako moderné a systémové riešenie na zabezpečenie ochrany a dodržiavania práv tých, ktorí poukázali na nekalé praktiky, ako aj tých, ktorí sú obeťami nespravodlivosti. Informoval o tom hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann.
Agenda ochrany whistleblowerov a obetí trestných činov je dnes rozdelená medzi Úrad pre oznamovateľov a ministerstvo spravodlivosti, čo znižuje jej efektívnosť a garanciu práv dotknutých osôb. Aj vzhľadom na konsolidačné opatrenia a počty klientov súčasného úradu je žiaduce výkon týchto dvoch agend integrovať. Vznikne tak nový úrad s jasnou zodpovednosťou za ochranu oznamovateľov a pomoc obetiam trestnej činnosti.
Zastrešenie oboch agend jedným úradom logicky spôsobí zánik funkcií súčasného vedenia. Výber nového manažmentu úradu však preberá doterajší transparentný mechanizmus v podobe verejného vypočutia pred komisiou. „Rovnako zostávajú zachované nároky na bezúhonnosť a nezávislosť kandidáta, ktorý nesmie byť politicky činný,“ povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Na nový úrad prejdú zároveň všetky práva, povinnosti, pracovnoprávne vzťahy, majetok aj finančné prostriedky. Bude mať vlastný rozpočet, ktorý môže byť znížený len rozhodnutím parlamentu, čo garantuje finančnú a prevádzkovú nezávislosť úradu. O všetkých okolnostiach návrhu na vznik nového úradu štandardne diskutujeme s Európskou komisiou. O záveroch diskusie bude ministerstvo vnútra informovať.