MIMORIADNE Ministerstvo hospodárstva čelí kybernetickému útoku!

BRATISLAVA - Ministerstvo hospodárstva SR čelí kybernetickému útoku. Informoval o tom minister investícií a informatizácie Samuel Migaľ.
„Vládna kybernetická jednotka CSIRT v spolupráci s SK-CERT zasahuje na Ministerstve hospodárstva SR, pre kybernetický útok na servery ministerstva,“ uviedol Migaľ na sociálnej sieti Facebook.
Dodal, že momentálne nemôžu informovať bližšie, aby neohrozili prebiehajúce vyšetrovanie.
CSIRT.SK (Computer Security Incident Response Team Slovakia) je vládna jednotka pre riešenie počítačových incidentov v Slovenskej republike, zriadená ako organizačný útvar Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Zabezpečuje služby spojené so zvládaním bezpečnostných incidentov, odstraňovaním ich následkov a následnou obnovou činnosti informačných systémov verejnej správy.
