Rokovanie je na dnes ukončené: Poslanci ho ukončili debatou k novele zákona o DPH

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Tomáš Bokor)
TASR

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili stredajšie rokovanie vládnym návrhom zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH), ktorú predložilo Ministerstvo financií SR. Z novely zákona vyplýva, že od začiatku roka 2027 budú mať firmy na Slovensku povinnosť vyhotovovať elektronické faktúry.

Rezort financií zároveň plánuje povinnosť digitálne oznamovať údaje o dodaniach tovarov a služieb finančnej správe v reálnom čase. Rozsiahla novelizácia prináša napríklad aj možnosť pre správcu dane rozhodnúť o registrácii dvoch alebo viacerých, formálne nezávislých, zdaniteľných osôb ako jedného platiteľa DPH.

archívne video

Poslanci schválili rozpočet na rok 2026 (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Rokovanie aktuálnej schôdze pokračuje vo štvrtok (4. 12.) ráno. Poslanci majú rokovací deň začať debatou k návrhu zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Ten ma vzniknúť po zrušení Úradu na ochranu oznamovateľov. Návrh je v 2. čítaní. Poslanci by mali hlasovať tradične doobeda aj poobede. Na hlasovanie o 11.00 h je okrem iného naplánované aj schvaľovanie návrhu zákona o sociálnom poistení. Vo štvrtok poobede čaká zákonodarcov aj hodina otázok na predstaviteľov vlády SR.

FOTO Karol Galek
Opoziční poslanci kritizujú termín energopomoci: Na prípravu budú mať dodávatelia energií a domácnosti málo času
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Ilustračné foto
Stredajšie rokovanie v parlamente: Vláda odobrila viacero nariadení
Domáce
Poslanci ukončili deň: Naďalej
Poslanci ukončili deň: Naďalej sa venujú zmene Trestného zákona
Domáce
Transformáciu ÚOO na nový
Transformáciu ÚOO na nový úrad posunuli poslanci do 2. čítania
Domáce

Medzinárodná výstava Weave Wave v Bethlenovom dome
Medzinárodná výstava Weave Wave v Bethlenovom dome
Správy
Na Bratislavskom hrade predstavili vernú kópiu náhrdelníka Marie Antoinetty
Na Bratislavskom hrade predstavili vernú kópiu náhrdelníka Marie Antoinetty
Správy
Tlačová konferencia strany Hlas-SD: Progresívne Slovensko nacucnuté na štátne peniaze
Tlačová konferencia strany Hlas-SD: Progresívne Slovensko nacucnuté na štátne peniaze
Bizár v štátnom IT:
Bizár v štátnom IT: Úrad poslal namiesto dát naskenovaný obrázok DVD!
Domáce
minister školstva, vedy, výskumu,
NITC Voderady pod drobnohľadom: Drucker zastavil procesy a spustil komplexnú kontrolu
Domáce
Vládny špeciál s občanmi
Pellegrini smeruje do Vatikánu: Čaká ho osobná audiencia u pápeža
Domáce
Tragický týždeň na cestách Trnavského kraja: 34 nehôd, jeden človek neprežil
Tragický týždeň na cestách Trnavského kraja: 34 nehôd, jeden človek neprežil
minister zahraničných vecí Juraj
Blanár sa stretol s americkým zástupcom: Slovensko posilňuje transatlantické väzby
Zahraničné
Rusko zablokovalo prístup k
Rusko zablokovalo prístup k detskej hre Roblox: Šíri vraj LGBT propagandu a je plná nevhodného obsahu
Zahraničné
Poprava sa odohrala na
Popravu muža na štadióne sledovalo 80-tisíc ľudí! KATOM bol iba 13-ročný chlapec
Zahraničné
Koaliční poslanci v Izraeli
Koaliční poslanci v Izraeli ignorovali hlasovanie o podpore Trumpovho mierového plánu pre Gazu
FOTO Adriana Sklenaříková
Topmodelka Sklenaříková na nepoznanie: Barbie hriva je už minulosť… Fíha, úplne iná žena!
Domáci prominenti
Sydney Sweeney
Sexi herečka opäť ovládla červený koberec: V hlavnej úlohe jej oblé vnady!
Zahraniční prominenti
Šoubiznisom otriasa nečakaný ROZCHOD:
Šoubiznisom otriasa nečakaný ROZCHOD: Česká speváčka (45) a jej zajačik (27) išli OD SEBA!
Domáci prominenti
STVR zlanárila ďalšiu tvár
STVR zlanárila ďalšiu tvár konkurencie: Na ich obrazovky mieri moderátorka Let's Dance!
Zvláštna snehová postava pobavila
Záhadná zimná postava obletela sociálne siete: Náhoda alebo geniálny žart? Virálna FOTKA baví internet
Zaujímavosti
Prečo prdíme a ako
Prečo prdíme a ako znížiť množstvo plynov
vysetrenie.sk
Auto vs. šelma: Čo
Auto vs. šelma: Čo dokáže jediný úder medveďa? VIDEO z Japonska hovorí za všetko!
Zaujímavosti
Parkovací horor v priamom
Parkovací horor v priamom prenose: TOTO ste ešte nevideli! Týmto šoférom by vodičák neprešiel ani omylom
Na dôchodok by ste
Rozhovor s odborníkom na dôchodky: Vypočítajte si vek odchodu či mesačnú sumu už dnes
Domáce
Chcete dodržať pri jedle
Viacerí Slováci riešia zásadný problém so stravovaním: Dáme vám radu, ako to zmeniť
Domáce
Poradíme vám, na čo
Adventný kalendár UTOROK Viete, čo jete? Poradíme vám, na čo si dať pri kúpe potravín pozor
Domáce
Varte a pečte tieto
Adventný kalendár PONDELOK Varte a pečte tieto Vianoce zdravšie: Aha, ako to hravo zvládnete!
Budete mať po novom nárok na energopomoc? Overte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Budete mať po novom nárok na energopomoc? Overte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Dlho očakávané rozhodnutie vlády je tu: Schválila pomoc s cenami energií!
Dlho očakávané rozhodnutie vlády je tu: Schválila pomoc s cenami energií!
Aká je pravda o výške dôchodkov na Slovensku? Toto sú aktuálne čísla!
Aká je pravda o výške dôchodkov na Slovensku? Toto sú aktuálne čísla!
Ďalší krok k definitívnemu koncu ruského plynu: Saková reaguje, využije Slovensko zadné dvierka?
Ďalší krok k definitívnemu koncu ruského plynu: Saková reaguje, využije Slovensko zadné dvierka?

Recept na linecké vianočné pečivo z pudingového prášku
Recept na linecké vianočné pečivo z pudingového prášku
Najlepšia kolekcia vianočných zákuskov a rezov. Až 20 receptov pre sladšie Vianoce.
Najlepšia kolekcia vianočných zákuskov a rezov. Až 20 receptov pre sladšie Vianoce.
Vianočné pečivo: Chyby, ktoré vám pokazia aj ten najlepší recept
Vianočné pečivo: Chyby, ktoré vám pokazia aj ten najlepší recept
Rady a tipy
Najlepší vianočný punč: Najdôležitejší krok pri jeho príprave
Najlepší vianočný punč: Najdôležitejší krok pri jeho príprave
VIDEO Macík sa proti bývalému klubu červenal už po pár minútach: Slovan šokujúco zlyhal s Liptákmi
VIDEO Macík sa proti bývalému klubu červenal už po pár minútach: Slovan šokujúco zlyhal s Liptákmi
Niké liga
Jednoznačná záležitosť na Žitnom ostrove: DAC rozšíril zoznam pohárových štvrťfinalistov
Jednoznačná záležitosť na Žitnom ostrove: DAC rozšíril zoznam pohárových štvrťfinalistov
Slovnaft Cup
Trnavu v druhom polčase potiahol dvojgólový hrdina: Spartak dobyl domácu pevnosť Podbrezovej
Trnavu v druhom polčase potiahol dvojgólový hrdina: Spartak dobyl domácu pevnosť Podbrezovej
Niké liga
VIDEO V akcii bola aj trojica Slovákov: Nórsko aj s nástupcami legiend potvrdilo totálnu dominanciu
VIDEO V akcii bola aj trojica Slovákov: Nórsko aj s nástupcami legiend potvrdilo totálnu dominanciu
Spaľovacie autá nakoniec nezakážu. EÚ hlási obrat. Má to háčik
Spaľovacie autá nakoniec nezakážu. EÚ hlási obrat. Má to háčik
Novinky
Monacobet rozdáva 150 luxusných plavieb počas decembra
Monacobet rozdáva 150 luxusných plavieb počas decembra
Správy
Nový most na ceste II/526 je napriek problémom s pôvodným zhotoviteľom hotový
Nový most na ceste II/526 je napriek problémom s pôvodným zhotoviteľom hotový
Doprava
PRVÁ JAZDA: BYD Atto 2 - Škoda by sa mala mať na pozore
PRVÁ JAZDA: BYD Atto 2 - Škoda by sa mala mať na pozore
10 desivých signálov, že je čas odísť z práce. Koľko z nich poznáte aj vy?
10 desivých signálov, že je čas odísť z práce. Koľko z nich poznáte aj vy?
Pracovné prostredie
Výpoveď pred Vianocami? Takto sa s tým vysporiadate bez stresu
Výpoveď pred Vianocami? Takto sa s tým vysporiadate bez stresu
Strata práce
Kariérna zmena bez stresu: Ako úspešne prejsť do úplne nového odvetvia
Kariérna zmena bez stresu: Ako úspešne prejsť do úplne nového odvetvia
Hľadám prácu
Prečo firmy, ktoré riešia diverzitu a inklúziu, rastú rýchlejšie než konkurencia
Prečo firmy, ktoré riešia diverzitu a inklúziu, rastú rýchlejšie než konkurencia
DragonFire je realita. Britský laser trafí mincu na kilometer a drony mu neuniknú ani pri 650 km/h
DragonFire je realita. Britský laser trafí mincu na kilometer a drony mu neuniknú ani pri 650 km/h
Armádne technológie
Tento molekulárny spínač pomáha rakovine prežiť nehostinné podmienky: Vedci našli spôsob, ako ho vypnúť.
Tento molekulárny spínač pomáha rakovine prežiť nehostinné podmienky: Vedci našli spôsob, ako ho vypnúť.
Veda a výskum
V Černobyle existuje huba, ktorá miluje radiáciu: Pozerá sa po nej aj NASA, ako po materiáli, ktorý nám otvorí vesmír
V Černobyle existuje huba, ktorá miluje radiáciu: Pozerá sa po nej aj NASA, ako po materiáli, ktorý nám otvorí vesmír
Veda a výskum
Najväčšia záhada vesmíru stará 90 rokov sa možno práve vyriešila. Toto žiarenie nemalo existovať
Najväčšia záhada vesmíru stará 90 rokov sa možno práve vyriešila. Toto žiarenie nemalo existovať
Vedľa moderných susedov si zachoval tradičný vzhľad. Kamenný dom pripomína bývanie pod horami ako za starých čias
Vedľa moderných susedov si zachoval tradičný vzhľad. Kamenný dom pripomína bývanie pod horami ako za starých čias
Tieto spotrebiče požierajú najviac elektriny a máme ich doma všetci! Čo robiť, aby boli účty za energie nižšie?
Tieto spotrebiče požierajú najviac elektriny a máme ich doma všetci! Čo robiť, aby boli účty za energie nižšie?
Ich domov vznikal 11 rokov, ale stojí za to. Chceli pompéznu vilu, majú nadčasový dizajn a perfektné miesta na oddych
Ich domov vznikal 11 rokov, ale stojí za to. Chceli pompéznu vilu, majú nadčasový dizajn a perfektné miesta na oddych
Poznáte tento japonský trend? Kokedama nepotrebuje žiaden kvetináč, no skrášli každý priestor!
Na dvore im pribudla originálna ručne robená brána. Otec ju vyrábal takmer dva mesiace
Na dvore im pribudla originálna ručne robená brána. Otec ju vyrábal takmer dva mesiace
Dvor a záhrada
Sezónne oblečenie pred odložením vyperte a nedávajte do bežných krabíc. Prečo je to dôležité?
Sezónne oblečenie pred odložením vyperte a nedávajte do bežných krabíc. Prečo je to dôležité?
Údržba a opravy
Niečo získate, no niečo aj stratíte. Oplatí sa zavariť kyslú kapustu do pohárov?
Niečo získate, no niečo aj stratíte. Oplatí sa zavariť kyslú kapustu do pohárov?
Recepty
Lukáš postavil svojim deťom domček snov. Pozrite sa, čo všetko doň zakomponoval a čo ešte chystá
Lukáš postavil svojim deťom domček snov. Pozrite sa, čo všetko doň zakomponoval a čo ešte chystá
Galavečer, ktorý predčí plesovú tradíciu. Poznáme program Beauty Ballu 2026
Lifestyle
Galavečer, ktorý predčí plesovú tradíciu. Poznáme program Beauty Ballu 2026
Bizár v štátnom IT:
Domáce
Bizár v štátnom IT: Úrad poslal namiesto dát naskenovaný obrázok DVD!
Poprava sa odohrala na
Zahraničné
Popravu muža na štadióne sledovalo 80-tisíc ľudí! KATOM bol iba 13-ročný chlapec
Federica Mogheriniová a Ursula
Zahraničné
Bruselom otriasa megaškandál! Zadržanie špičiek EÚ môže ohroziť pozíciu von der Leyenovej
Ilustračné foto
Domáce
Obľúbená drogéria sťahuje z predaja výrobok na FOTO: Okamžite ho vráťte, našli v ňom PLESNE!

