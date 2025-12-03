Rokovanie je na dnes ukončené: Poslanci ho ukončili debatou k novele zákona o DPH

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili stredajšie rokovanie vládnym návrhom zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH), ktorú predložilo Ministerstvo financií SR. Z novely zákona vyplýva, že od začiatku roka 2027 budú mať firmy na Slovensku povinnosť vyhotovovať elektronické faktúry.
Rezort financií zároveň plánuje povinnosť digitálne oznamovať údaje o dodaniach tovarov a služieb finančnej správe v reálnom čase. Rozsiahla novelizácia prináša napríklad aj možnosť pre správcu dane rozhodnúť o registrácii dvoch alebo viacerých, formálne nezávislých, zdaniteľných osôb ako jedného platiteľa DPH.
archívne video
Rokovanie aktuálnej schôdze pokračuje vo štvrtok (4. 12.) ráno. Poslanci majú rokovací deň začať debatou k návrhu zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Ten ma vzniknúť po zrušení Úradu na ochranu oznamovateľov. Návrh je v 2. čítaní. Poslanci by mali hlasovať tradične doobeda aj poobede. Na hlasovanie o 11.00 h je okrem iného naplánované aj schvaľovanie návrhu zákona o sociálnom poistení. Vo štvrtok poobede čaká zákonodarcov aj hodina otázok na predstaviteľov vlády SR.