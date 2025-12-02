Hokejista Slovana bojuje o život: Polícia prezradila DETAILY nehody Romana Kukumberga ml.

ŠAMORÍN – Mladý hokejista Slovana Bratislava Roman Kukumberg ml. utrpel v utorňajších ranných hodinách vážne zranenia pri dopravnej nehode. Polícia medzičasom zverejnila detaily o tom, čo sa na ceste medzi Kvetoslavovom a Šamorínom odohralo.
Dvadsaťročný útočník HC Slovan Bratislava skončil po vážnej dopravnej nehode v kritickom stave. Kukumberg ml. utrpel ťažké poranenia hlavy a leží v umelom spánku v Univerzitnej nemocnici v Bratislave. Informovala o tom TV JOJ, pre ktorú to potvrdila aj hovorkyňa Univerzitnej nemocnice v Bratislave Eva Kliská.
„Môžeme potvrdiť, že dnes (2.12.) k nám bol privezený pacient v kritickom stave s vážnymi poraneniami hlavy. V tejto chvíli prebieha diagnostika a zdravotníci robia všetko pre jeho záchranu," citoval hovorkyňu Kliskú portál noviny.sk.
„Podľa doposiaľ zistených informácií vodič vozidla značky Škoda Citigo idúci od obce Kvetoslavov, pri odbočovaní vľavo na rýchlostnú komunikáciu R7 nemal dať prednosť oproti idúcemu vozidlu značky Ford Focus, ktoré išlo od mesta Šamorín. Následkom toho došlo k ich zrážke,“ uviedla v stanovisku hovorkyňa polície v Trnave Veronika Dachová.
„Dvadsaťročný vodič Škody utrpel ťažké zranenia, s ktorými bol ešte pred príchodom policajnej hliadky zdravotníkmi prevezený do nemocnice v Bratislave. V druhom vozidle sa nachádzali tri osoby, ktoré sa nezranili. Dychová skúška vodiča Fordu bola negatívna. Presné príčiny a okolnosti, za ktorých došlo k dopravnej nehode, budú predmetom policajného vyšetrovania,“ doplnila Dachová.
Kukumberg ml. odohral v aktuálnej sezóne Tipsport ligy za „belasých“ 24 zápasov, v ktorých si pripísal jednu asistenciu. V minulosti hral v drese Slovenska na MS do 18 rokov a na dvoch MS do 20 rokov. Je synom hokejistu Romana Kukumberga st., ktorý reprezentoval Slovensko na štyroch MS, na klubovej úrovni pôsobil rovnako aj v bratislavskom Slovane a v súčasnosti je hlavný tréner HK Gladiators Trnava.
„HC Slovan Bratislava s okamžitou platnosťou ruší všetky športové aj iné aktivity plánované na dnešný deň. Klub prosí všetkých fanúšikov, aby v tejto zložitej chvíli držali 'Kukovi' palce a rešpektovali súkromie rodiny. Zároveň vyjadrujeme našu úprimnú vďaku všetkým záchranným zložkám, ktoré zasahovali pri tejto vážnej dopravnej nehode,“ uviedol klub na svojom webe.