Na celom Slovensku sa tvoria husté hmly a poľadovica: Meteorológovia varujú pred nebezpečnými rannými podmienkami

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Na celom území Slovenska treba do utorkového obeda počítať s hmlou. Vo väčšine okresov sa vyskytuje aj poľadovica. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Informoval o tom na svojom webe.
Výstraha prvého stupňa pred hmlou platí do 12.00 h. Meteorológovia očakávajú výskyt hmiel s dohľadnosťou od 50 do 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ varujú.
(Zdroj: SHMÚ.sk)
Prvý stupeň výstrahy pred poľadovicou vydal ústav pre všetky okresy Banskobystrického, Trenčianskeho a Žilinského kraja. Tiež pre viaceré okresy Košického, Nitrianskeho, Trnavského a Prešovského kraja. Trvá do 10.00 h.
(Zdroj: SHMÚ.sk)