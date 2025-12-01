Meteorológovia upozorňujú na hmlu a poľadovicu: Vydali výstrahy

BRATISLAVA - Na celom Slovensku sa v pondelok večer a v noci má vyskytnúť hmla. Na väčšine Slovenska takisto môže byť poľadovica. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
Výstraha pred poľadovicou platí od 18.00 h do utorka (2. 12.) 10.00 h. Meteorológovia ju vydali pre celý Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj, takmer celý Nitriansky kraj a okresy Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Hlohovec, Piešťany, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov a Stará Ľubovňa.
Výstraha pred hmlou platí pre celé Slovensko do utorka 12.00 h. „Očakáva sa výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ priblížil SHMÚ.