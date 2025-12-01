Danko kritizuje Pellegriniho: Nechápe, prečo ponižuje Šutaja Eštoka pri zákone o zmene ÚOO

BRATISLAVA - Prezident Peter Pellegrini sa má zákonmi zaoberať až vtedy, keď prídu do jeho kancelárie. Uviedol to šéf koaličnej SNS Andrej Danko v reakcii na slová hlavy štátu, že ešte nevie, či podpíše zákon o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO). Danko nechápe, prečo Pellegrini ako čestný predseda Hlasu-SD dáva „doslova facku“ šéfovi Hlasu-SD a predkladateľovi zákona, ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi. Pellegrini podľa Danka tvoril tento zákon ešte v roku 2019. Odkázal mu, aby nebol „chrumkavý“.
Danko tvrdí, že zákon, ktorým sa zriaďoval ÚOO, nechcel podporiť ešte v roku 2019. „Už vtedy sa ukazovalo, že na tomto úrade môžu nastať systémové zlyhania. A teraz mi pripadá úplne trápne, ak čestný predseda Hlasu Peter Pellegrini dá doslova verejne facku Matúšovi Šutajovi Eštokovi, že nevie, či to podpíše,“ povedal Danko v pondelok novinárom v parlamente. Pellegrini podľa neho „ešte stále“ nemá dôvod dať ruky preč od koalície. „Nechápem, prečo Peter Pellegrini potrebuje Matúša Šutaja Eštoka ponižovať. Prezident sa má zaoberať zákonmi, až keď prídu do jeho kancelárie,“ dodal.
archívne video
Pellegrini by si mal podľa šéfa SNS uvedomiť, že vládna koalícia mu pomohla stať sa prezidentom. Odkazuje mu, aby prestal byť „chrumkavý“. Ako čestný predseda Hlasu-SD by sa mal podľa Danka vyjadriť napríklad aj k tomu, čo bude s tzv. záchrankovým tendrom.
Prezident minulý týždeň vyhlásil, že vládna koalícia nemá istotu, že podpíše zákon, ktorým zanikne ÚOO a vznikne Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Po schválení zákona k nemu podľa svojich slov zodpovedne pristúpi a rozhodne sa. Avizoval, že bude pozorne sledovať aj proces schvaľovania legislatívy. O návrhu rokuje parlament v skrátenom legislatívnom konaní.