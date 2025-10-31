Rýchlosť chôdze šokovala a spôsobila veľký POSMECH: Štátny tajomník to už nevydržal... TAKÁTO je pravda

BRATISLAVA - Po schválení novely zákona o rýchlosti chôdze vzniklo množstvo dezinterpretácií a posmechu. Štátny tajomník ministerstva obrany Igor Melicher (Smer-SSD) to už nevydržal a musel sa k celej situácii, ktorá po zavedení rýchlosti chôdze vznikla v spoločnosti, vyjadriť.
Hodnota rýchlosti chôdze sa schválením zákona stanovila na maximálne šesť kilometrov za hodinu. Podľa poslanca Ľubomíra Vážneho (Smer-SSD), ktorý novelu predložil do parlamentu, vychádza táto hodnota z hornej hranice priemernej rýchlosti bežnej chôdze dospelého človeka. Vážny to odôvodnil narastajúcim počtom kolízií medzi chodcami a používateľmi elektrických kolobežiek, bicyklov či iných prostriedkov s pomocným motorčekom.
Zavedenie rýchlosti chôdze na 6 km/h má podľa dôvodovej správy Vážneho zvýšiť bezpečnosť chodcov na chodníkoch. "Práve pri tejto rýchlosti je energia nárazu pri kontakte s chodcom minimálna a riziko vážnych zranení je výrazne nižšie. Zavedenie tejto definície bude mať praktický význam aj pri dokazovaní porušení pravidiel zo strany cyklistov a používateľov iných dopravných prostriedkov na chodníkoch, najmä v prípadoch, keď je potrebné objektívne určiť, či došlo k prekročeniu primeranej rýchlosti pohybu v priestore určenom primárne pre chodcov," hovorí Vážny. V prípade prekročenia rýchlosti hrozí previnilcom pokuta 50 eur.
Napriek tomu po schválení tejto novely vzniklo množstvo dezintrepretácií a posmechu, ktoré sa šíria internetom i zahraničím. Ľudia vtipkovali o "chodičáku" či o tom, že už pobehnúť na autobus bude zakázané.
Štátny tajomník ministerstva obrany SR Igor Melicher to už nevydržal a musel sa vyjadriť. Zdôrazňuje, že zákon o rýchlosti na chodníkoch chráni chodcov pred cyklistami a kolobežkármi na chodníkoch, ktorí jazdia príliš rýchlo a môžu spôsobiť zranenia bežným chodcom.
"Zákon sa v žiadnom prípade nedotkne chodcov ani bežcov. Jediné, čo sa upravuje, je to, aby ľudia na bicykloch a kolobežkách nejazdili po chodníkoch ako blázni a neohrozovali druhých," vysvetľuje a poukazuje na to, že aj turisti jazdia po mestách na e-kolobežkách rýchlo a "pod vplyvom".
"Nie všetko, čo existuje v západnej Európe, by sme mali kopírovať a skúsenosti nám dávajú za pravdu. Nemusíme preto opakovať ani cyklopolitku západných miest, kde ma cyklista prednosť pred všetkými ostatnými. Nechápem preto ten posmech novému zákonu o rýchlosti na chodníku a kope nezmyslov, ktoré sú okolo neho popísané," napísal na sociálnej sieti. Túto novú právnu úpravu by mal podľa jeho slov bežný človek žijúci v meste oceniť a nie sa z nej posmievať. "Zákon netrestá chodcov ani bežcov, ale naopak ich chráni," konštatuje na záver.
Cyklokoalícia aj opozícia však najväčšie riziko vidí v tom, že zákon vyženie malé deti na bicykloch z chodníkov na vozovku. "Novela poslanca Vážneho hovorí, že deti do 10 rokov budú môcť jazdiť po chodníku na bicykli alebo kolobežke len vtedy, ak pôjdu rýchlosťou chôdze. Ak idú rýchlejšie, tak musia ísť deti do 10 rokov po vozovke," uviedla v tejto súvislosti opozičná poslankyňa Vladimíra Marcinková (SaS), ktorá si nevie predstaviť poslať trojročné dieťa na vozovku. Varuje, že to môže byť pre ne život ohrozujúce. Cyklokoalícia upozornila, že danú rýchlosť 6 km/ bežne prekročí už trojročné dieťa, po novom tak bude porušovať zákon. Uvedené platí aj pre sprevádzajúcich dospelých.