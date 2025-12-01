Polícia zadržala dvoch hľadaných Slovákov: Mali byť súčasťou zločineckej skupiny

BRATISLAVA - Policajti cieľového pátrania Národnej centrály osobitných druhov kriminality (NCODK) Prezídia Policajného zboru (PZ) zadržali minulý týždeň a v pondelok dvoch občanov SR. Na oboch bol vydaný európsky zatykač z Mníchovského centra Európskej prokuratúry. Muži vo veku 43 a 58 rokov mali byť v rokoch 2018 až 2020 súčasťou medzinárodnej organizovanej zločineckej skupiny. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia PZ Lea Vilhanová.
„Skupina sa podľa doteraz zadokumentovaných zistení mala sústreďovať na rozsiahle podvody na dani z pridanej hodnoty pri nákupoch a predaji zlata a platinových mincí. Vyšetrovatelia doposiaľ zaevidovali 80 skutkov, pri ktorých bola spôsobená škoda v desiatkach miliónov eur. Konaním zločineckej skupiny mali byť poškodené aj finančné záujmy Európskych spoločenstiev,“ uviedla Vilhanová s tým, že v prípade preukázania viny im hrozí 15-ročný trest odňatia slobody.