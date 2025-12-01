Druhý pokus nevyšiel: Schôdzu k odvolávaniu Jozefa Ráža sa v pondelok nepodarilo otvoriť

BRATISLAVA - Mimoriadnu 44. schôdzu schôdzu Národnej rady (NR) SR k opozičnému návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi dopravy Jozefovi Rážovi (nominant Smeru-SD) sa nepodarilo otvoriť ani na druhý pokus. V pléne sa v pondelok doobeda prezentovalo znova len 61 zákonodarcov, pričom potrebných je minimálne 76 poslancov. Plénum sa ešte pokúsi o otvorenie schôdze nasledujúci rokovací deň, teda v utorok (2. 12.) o 7.30 h.
Návrh na odvolanie Ráža iniciovali opoziční poslanci za parlamentný klub Slovensko - Za ľudí. Viac ako 30 podpisov potrebných na mimoriadnu schôdzu získali od všetkých opozičných strán. Návrh podali minulý týždeň. Hlavným dôvodom na odvolanie ministra sú podľa opozície železničné nešťastia z uplynulého obdobia.
Ráž svoju funkciu ponúkol premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD), ten však jeho ponuku neprijal. Opozičným poslancom však toto gesto nestačí a tvrdia, že minister mal z funkcie odísť a demisiu mal podať priamo prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu.
Predseda opozičného PS Michal Šimečka uviedol, že minister Ráž má prevziať politickú zodpovednosť za incidenty, ktoré sa za posledný mesiac na tratiach udiali. „Bez ohľadu na to, ako dopadne mimoriadna schôdza, minister Ráž by mal ako základné gesto politickej úrovne a úcty k poškodeným podať demisiu sám a bez výhovoriek,“ skonštatoval Šimečka.