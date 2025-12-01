Poslanci ukončili pondelkové rokovanie debatou o novele Trestného zákona

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili pondelkové rokovanie debatou k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnej novele Trestného zákona. Opätovne sa má do neho zaviesť pravidlo „trikrát a dosť“ pri drobných krádežiach. Platiť by mala teda trestnosť priestupkovej recidívy páchateľov.
archívne video
Viacerí opoziční poslanci uznali, že o tejto zmene sa hodí rokovať v skrátenom konaní. Kritizujú však odôvodnenie návrhu na skrátené legislatívne konanie. Odmietajú, že by za nárast drobnej kriminality mohla opozícia či médiá svojou dezinformačnou kampaňou, že „kradnúť sa oplatí“. Opakovali tiež, že na nárast kriminality upozorňovali už odvtedy, ako prišla koalícia s novelizáciou trestných kódexov.
Poslanci sa vrátia do lavíc v utorok (2. 12.) ráno. O 7.30 h ich čaká ďalší pokus otvoriť mimoriadnu schôdzu k opozičnému návrhu na odvolanie ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD). Následne o 9.00 h majú na programe návrh na odvolanie Jána Ferenčáka (Hlas-SD) z postu predsedu Výboru NR SR pre európske záležitosti. Poslanci Hlasu-SD ho chcú nahradiť Petrom Kmecom (Hlas-SD). Počas utorka by mali poslanci hlasovať o doteraz prerokovaných bodoch, keďže v pondelok nehlasovali.