Poslanci rokujú o návrhu na skrátené konanie k novele Trestného zákona

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR v pondelok popoludní ukončili debatu k návrhu zákona zmeniť Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad. Následne prešli k návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie k novele Trestného zákona. Do pléna ho prišiel predstaviť minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD).
Do diskusie sa písomne prihlásilo 13 poslancov. Na vystúpenie majú 20 minút, ak vystupujú za poslanecký klub, rečniť môžu až 30 minút. Na každého rečníka môžu poslanci reagovať dvojminútovou faktickou poznámkou.
Podľa Ireny Bihariovej (PS) možno návrh na skrátené legislatívne konanie v tomto prípade považovať za odôvodnené. „No sme v situácii, keď ideme hasiť požiar, ktorý ste založili,“ odkázala vládnej koalícii s tým, že túto situáciu spôsobila novelami trestných kódexov.
Novela má do Trestného zákona opätovne zaviesť pravidlo „trikrát a dosť“ pri drobných krádežiach. Platiť by mala teda trestnosť priestupkovej recidívy páchateľov. Páchatelia majú byť potrestaní odňatím slobody až na dva roky po tom, ako trikrát po sebe za jeden rok spáchajú obdobný priestupok proti majetku. Vláda si vyššiu mieru drobných krádeží a agresivity ich páchateľov vysvetľuje tým, že médiá robili dezinformačnú kampaň a niektorí politickí predstavitelia „zavádzajúco informovali verejnosť, že krádež je beztrestná a oplatí sa“.