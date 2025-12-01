Pondelok1. december 2025, meniny má Edmund, zajtra Bibiána, Viviána

Novela Trestného zákona nebude podľa PS stačiť na riešenie nárastu kriminality

Branislav Vančo a Jaroslav Spišiak.
Branislav Vančo a Jaroslav Spišiak.
BRATISLAVA - Návrh vládnej novely Trestného zákona je nedostatočný a nebude stačiť na to, aby sa zastavil nárast kriminality. Uviedol to na tlačovej konferencii poslanec Národnej rady (NR) SR Branislav Vančo (PS). Vláda podľa neho predložila návrat tzv. horalkového zákona, aby ukázala, že robí aspoň niečo.

„Keď sa vráti tento paragraf, možno v nejakých prípadoch niečomu pomôže, ale keďže príčiny sú oveľa hlbšie, táto novela je z hľadiska zastavenia nárastu kriminality absolútne nedostatočná. A mňa šokuje prístup aj premiéra Fica, aj ministra Suska. Predkladajú tento návrh zákona, túto ďalšiu novelu Trestného zákona len preto, aby ukázali, že niečo robia, ale sami neveria, že to pomôže, a majú pravdu,“ vyhlásil v pondelok Vančo.

Tlačová konferencia hnutia Progresívne Slovensko: Reakcia na tlačovú konferecniu Roberta Fica po zasadnutí vlády (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Nárast vlámaní a ekonomickej kriminality

Podľa poslanca problém ani zďaleka nie je len v drobných krádežiach do výšky škody 700 eur. Pripomenul nárast vlámaní oproti minulému roku. „Minulý rok bolo 2400 vlámaní za celý rok a teraz za deväť mesiacov roka 2025 je to už vyše 3000, teda o 600 vlámaní viac,“ priblížil. Pri ekonomických trestných činoch je oproti minulému roku nárast škody, ktorá vzniká pri tejto trestnej činnosti, o 126 percent. „Pokiaľ ide o škody vzniknuté z daňových únikov, nárast oproti minulému roku je až 360 percent. A toto všetko je vplyvom zmien v Trestnom zákone, ktoré tu nasilu a narýchlo pred takmer dvoma rokmi schválila táto vládna koalícia,“ kritizoval Vančo.

Problém aj v nedostatočnej policajnej stratégii

Znižujúca sa bezpečnosť má podľa PS korene aj v nedostatočnom systematickom prístupe k Policajnému zboru. „Sily a prostriedky všetkých možných služieb Policajného zboru mali byť preorientované na elimináciu takto rapídne sa zvyšujúceho nepriaznivého protispoločenského javu, ktorý po novom v zmysle noviel sa už nevolá krádež, ale priestupok. Je to takisto protispoločenská aktivita, ktorá poškodzuje občanov, poškodzuje obchodníkov a nepriaznivo vplýva na celkovú bezpečnostnú situáciu,“ vyhlásil poslanec Jaroslav Spišiak (PS).

Parlament začal v pondelok popoludní rokovať o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie k novele Trestného zákona z dielne ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD). Do neho sa má opätovne zaviesť pravidlo „trikrát a dosť“. Platiť by mala teda trestnosť priestupkovej recidívy páchateľov. Páchatelia majú byť potrestaní odňatím slobody až na dva roky po tom, ako trikrát po sebe za jeden rok spáchajú obdobný priestupok proti majetku.

