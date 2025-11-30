Rezort školstva chce nové pravidlá pre sociálne siete: Zapojí expertov aj Európsku úniu

BRATISLAVA - Rezort školstva bude o ďalších krokoch pri nastavovaní pravidiel pre sociálne siete diskutovať s odbornou verejnosťou aj s partnermi v Európskej únii. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR. Za kľúčový považuje rozvoj kritického myslenia, mediálnej gramotnosti a schopnosti detí prijímať a zodpovedne zdieľať informácie.
„Dôležité je aj to, aby sociálne siete regulovali algoritmy, ktoré by obmedzovali obsah pre určité vekové skupiny, a aby bola jasne identifikovaná totožnosť ľudí ovplyvňujúcich verejnú mienku,“ uviedol rezort. Pripomenul, že od začiatku roka platia na základných školách nové pravidlá týkajúce sa používania mobilných telefónov. „Od roku 2026 bude v školskom zákone posilnená možnosť regulovať používanie mobilných telefónov v školskom poriadku aj pre materské, stredné, základné umelecké a jazykové školy,“ doplnil.
Podľa ministerstva je vplyv sociálnych sietí na duševné zdravie detí a mládeže oprávnenou témou diskusie. „V rámci Európskej únie ju otvorili viaceré krajiny, ktoré o zákaze alebo obmedzení sociálnych sietí vážne uvažujú. Sociálne siete môžu u detí spôsobovať nesústredenosť, úzkosti a znížené sociálne a emocionálne zručnosti,“ uviedol rezort.
Odporučil aj nedávno zverejnený materiál, na ktorého príprave sa podieľal - Odporúčania na zdravé používanie obrazovkových médií u detí a adolescentov. Dokument napríklad uvádza aj odporúčaný limit času pred obrazovkou podľa veku. „Je určený primárne rodičom a je užitočný aj pre učiteľov a odborných zamestnancov,“ dodalo ministerstvo.
Pellegrini volá po regulácii sociálnych sietí
Prezident SR Peter Pellegrini na slávnostnom zhodnotení roka Úradu komisára pre deti 20. novembra vyzval na odbornú diskusiu o možnom vekovom obmedzení prístupu detí na sociálne siete. Navrhol otvoriť diskusiu o prípadnom zákaze používania sociálnych sietí pre deti do 13 rokov a pre deti do 15 rokov so súhlasom rodičov.