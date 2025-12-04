Európska komisia predstavila plán proti obchodovaniu s drogami a varovanie pred novými látkami

BRUSEL - Európska komisia (EK) vo štvrtok predstavila nový plán na boj proti obchodovaniu s drogami a na rýchlejšie varovanie členských štátov pred novými psychotropnými látkami. Informuje o tom tlačové vyhlásenie EK a agentúry AFP.
Podľa eurokomisára pre vnútorné veci Magnusa Brunnera sa užívanie viacerých drog vrátane kokaínu a extázy za poslednú dekádu výrazne zvýšilo a situácia dosiahla podľa jeho slov „katastrofickú úroveň“. Hoci je boj proti nelegálnym drogám primárne v zodpovednosti členských štátov, EK v novej stratégii presadzuje koordinovanejší prístup. Téma sa opätovne dostala do popredia po sérii incidentov, vrátane vraždy brata francúzskeho aktivistu zapojeného do boja proti obchodovaniu s drogami.
Eurokomisári posilnia kontroly colníkov aj kuriérov
„EÚ nebude tolerovať zločinecké siete, ktoré zaplavujú naše ulice lacnými drogami, podporujú násilnú kriminalitu a podkopávajú zdravie a bezpečnosť v Európe,“ zdôraznil Brunner. EK chce najmä posilniť spoluprácu medzi colnými službami a súkromnými kuriérskymi spoločnosťami, aby sa zlepšila detekcia drog. Zároveň plánuje poveriť Agentúru EÚ pre drogy (EUDA) identifikáciou nových psychotropných látok a vydávaním rýchlych varovaní členským štátom o ich výskyte.
„Pašeráci zdokonaľujú svoje taktiky a my sme pripravení riešiť nové výzvy prostredníctvom prísnejších kontrol colných a iných príslušných úradov,“ upozornil eurokomisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroš Šefčovič. Najrozšírenejším nelegálnym stimulantom v Európe zostáva kokaín — v roku 2024 ho užívalo približne 4,6 milióna ľudí vo veku 15 až 64 rokov.