Hasiči zasahujú pri požiari bytu vo Vranove nad Topľou: Jedna osoba prišla o život! Na mieste sú všetky zložky

TASR

VRANOV NAD TOPĽOU - Hasiči zasahujú pri požiari bytu na Sídlisku Juh vo Vranove nad Topľou, pri ktorom prišla o život jedna osoba. Informovalo o tom operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove.

Na mieste zasahuje šesť príslušníkov HaZZ s troma kusmi hasičskej techniky. Informáciu o úmrtí potvrdila aj prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

"Dnes krátko po 16.00 hodine došlo k požiaru jedného z bytov v bytovom dome na sídlisku vo Vranove nad Topľou. Počas zásahu bola nariadená evakuácia osôb, počas ktorej bolo zistené, že 74-ročná pani z bytu na 1. poschodí je v bezvedomí. Žiaľ, oživiť sa ju nepodarilo. Zranenia iných osôb neboli zistené," uviedla polícia. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.

Požiar je momentálne uhasený, evakuované osoby sú späť vo svojich bytoch. Príčina požiaru, ako aj okolnosti vzniku, sú predmetom vyšetrovania.

 
 

 

Ďalšie zo Zoznamu