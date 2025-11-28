Horela garáž rodinného domu v Rovinke: Požiar spôsobil škodu v hodnote 3-tisíc eur

ROVINKA - Požiar garáže rodinného domu v obci Rovinka v okrese Senec, ktorý sa stal vo štvrtok (27. 11.) po 15.00 h, spôsobil škodu odhadnutú na sumu 3000 eur. Do príjazdu hasičov sa požiar snažili susedia uhasiť svojpomocne. Za príčinu vzniku požiaru označili hasiči prevádzkovo-technickú poruchu. Hasičský a záchranný zbor o tom informoval na sociálnej sieti.
Po vykonaní prieskumu hasiči zistili, že plamene zachvátili garáž pristavenú k rodinnému domu. „Priestor bol silno zadymený a horela najmä fasáda a drevená konštrukcia garáže. V garáži sa nachádzalo osobné vozidlo, ktoré sa nepoškodilo,“ priblížili s tým, že na zastavenie šírenia požiaru tiež rozobrali časť fasády garáže. Požiar sa podarilo v krátkom čase lokalizovať.
Použili pretlakový ventilátor
Na odvetranie silno zadymených priestorov použili pretlakový ventilátor. „Miesto udalosti bolo počas zásahu osvetlené pomocou osvetľovacieho agregátu. Hasiči skontrolovali celý rodinný dom vrátane povaly a pivnice pomocou termovíznej kamery. Merania nepreukázali žiadne ďalšie známky horenia ani zadymenia,“ doplnili. Na mieste udalosti zasahovali aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru mesta Šamorín a obce Rovinka.