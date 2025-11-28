Piatok28. november 2025, meniny má Henrieta, zajtra Vratko

Po rozsiahlom požiari bytového komplexu v Hongkongu zadržali ďalších osem osôb: Vyšetrovanie pokračuje

požiar výškového obytného komplexu v mestskej štvrti Tchaj Po
požiar výškového obytného komplexu v mestskej štvrti Tchaj Po (Zdroj: TASR/AP Photo/Chan Long Hei)
TASR

HONGKONG - Hongkonská Nezávislá protikorupčná komisia (ICAC) v piatok oznámila, v súvislosti s požiarom výškového bytového komplexu v štvrti Tchaj Pcho, ktorý si vyžiadal najmenej 128 obetí, bolo zadržaných ďalších osem ľudí. Informujú o tom agentúry AFP a AP.

Zadržaných bolo sedem mužov a jedna žena vo veku od 40 do 63 rokov. Sú medzi nimi konzultanti, subdodávatelia lešenia a sprostredkovatelia projektu vrátane dvoch riaditeľov a dvoch projektových manažérov z konzultačnej firmy, ktorá mala na starosti dohľad nad rekonštrukciou komplexu, uviedla ICAC. Jej pracovníci v piatok prehľadali aj ich kancelárie a zaistili dokumenty a bankové záznamy. Vyšetrovanie možnej korupcie pri rekonštrukcii sa začalo vo štvrtok, teda deň po vypuknutí požiaru.

Polícia predtým oznámila, že zatkla troch predstaviteľov stavebnej spoločnosti. Rozsiahly požiar vypukol v rezidenčnom komplexe Wang Fuk postavenom v roku 1983 v rámci programu dostupného bývania v stredu popoludní miestneho času. Požiar zúril viac ako 40 hodín v siedmich z ôsmich výškových blokov komplexu, v ktorom je takmer 2000 bytov a žilo v ňom 4643 ľudí. V piatok ráno hasičský zbor oznámil, že hasiace práce boli ukončené.

Penové panely urýchlili šírenie ohňa

Komplex prechádzal rekonštrukciou, preto bol obklopený bambusovým lešením a ochrannými sieťami. „Na základe predbežných informácií sa domnievame, že požiar vznikol na ochrannej sieti v oblasti spodných podlaží a rýchlo sa šíril smerom nahor vďaka penovým panelom umiestneným na oknách,“ povedal na tlačovej konferencii šéf hongkonských bezpečnostných zložiek Chris Tang. Tieto penové panely mali chrániť okná pred poškodením. Vysoká teplota podľa Tanga spôsobila, že začalo horieť aj bambusové lešenie.

Približne 200 ľudí je po požiari stále nezvestných. Počíta sa tam aj 89 tiel, ktoré ešte neboli identifikované, uviedol Tang. Do operácie bolo zapojených viac ako 2300 hasičov a zdravotníkov. Medzi 79 zranenými je 12 hasičov, jeden hasič prišiel o život.

Viac o téme: PožiarZadržanieBytový komplexHongkonská Nezávislá protikorupčná komisia (ICAC) Tchaj Pcho
