Poslanci odštartovali piatkové rokovanie: Stále diskutujú o zmene Úradu na ochranu oznamovateľov

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)
BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR odštartovali piatkové rokovanie 43. parlamentnej schôdze. Naďalej diskutujú o vládnom návrhu na transformáciu Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO).
Návrh je v parlamente aktuálne v prvom čítaní. Preberá sa v tzv. skrátenom legislatívnom konaní. Hovorí o vzniku nového Úradu na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Od rezortu spravodlivosti má prevziať agendu odškodňovania obetí trestných činov a zároveň nahradiť doterajší ÚOO. Parlament bude v piatok rokovať do 16.00 h. Hlasovať sa nebude. Najbližšie hlasovanie čaká poslancov v utorok (2. 12.).