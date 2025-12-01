Šutaj Eštok požiadal o zvolanie koaličnej rady: Lídri sa stretnú v utorok

Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok. (Zdroj: TASR/Martin Baumann)
BRATISLAVA - Vzhľadom na aktuálne dianie v koalícii a Národnej rade SR požiadal predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok o zvolanie koaličnej rady na úrovni predsedov koaličných strán. Rokovanie by sa malo uskutočniť v utorok (2. 12.) o 13.30 h v priestoroch parlamentu. Informovalo o tom tlačové oddelenie Hlasu.
Tlačová konferencia ministra vnútra Šutaja Eštoka a prezidentky Policajného zboru Jany Maškarovej (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)
„Situácia v koalícii aj v parlamente si vyžaduje otvorenú diskusiu za jedným stolom. Je v záujme občanov, aby koalícia postupovala zodpovedne, koordinovane a predvídateľne. Preto som požiadal o zvolanie koaličnej rady,“ priblížil Šutaj Eštok. Cieľom stretnutia je podľa Hlasu vyjasniť si postoje k aktuálnym otázkam, zlepšiť koordináciu medzi koaličnými partnermi a prijať spoločný postup v ďalších krokoch v parlamente.