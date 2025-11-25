Utorok25. november 2025, meniny má Katarína, zajtra Kornel

Vodiči, pripravte sa: Meteorológovia vydali pre Slovensko viacero výstrah

null Zobraziť galériu (2)
null (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - V utorok možno v niektorých častiach Slovenska očakávať dážď, poľadovicu a hmlu. Slovenský hydrometeorologický ústav na to upozornil na svojom webe. Vydal výstrahy prvého aj druhého stupňa.

Výstraha prvého stupňa pred hmlou platí do 12.00 h v celom Bratislavskom kraji, vo väčšine okresov Trnavského kraja a v okresoch Myjava, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín. Meteorológovia tiež upozorňujú na poľadovicu v celom Prešovskom a Žilinskom kraji. Rovnako vo väčšine okresov Košického kraja a v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota a Považská Bystrica. Výstraha prvého stupňa tam platí do 9.00 h.

Vodiči, pripravte sa: Meteorológovia
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: shmu.sk)

Má aj pršať

V niektorých častiach Slovenska má celý deň pršať. Výstraha prvého stupňa pred dažďom platí až do stredy (26. 11.) v okresoch Prievidza, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Poprad, Martin a Turčianske Teplice. Takisto platí vo väčšine okresov Banskobystrického kraja s výnimkou okresov Banská Bystrica a Brezno, v ktorých do stredy platí výstraha druhého stupňa. Tá platí aj v okresoch Liptovský Mikuláš a Ružomberok.

Hydrológovia zároveň varujú pred povodňami. Ide o okresy Prievidza a Zlaté Moravce. V Prievidzi platí výstraha prvého stupňa predbežne od 17.00 h až do štvrtka (27. 11.). Pre Zlaté Moravce vydali výstrahu druhého stupňa takisto od 17.00 h až do štvrtka.

Viac o téme: DopravaPočasieDážď
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Počasie znovu PARALYZOVALO dopravu:
Počasie znovu PARALYZOVALO dopravu: Sneh a popadané stromy, TU hrozia povodne! Blíži sa piata vlna sneženia
Domáce
Počasie opäť úraduje! Horský
Počasie opäť úraduje! Horský priechod Čertovica uzavreli, cez Donovaly a Šturec neprejdú kamióny
Domáce
Polícia upozorňuje: Počasie komplikuje
Polícia upozorňuje: Počasie komplikuje prejazd cez horský priechod Sorošku
Domáce
Meškania vlakov v posledných
Meškania vlakov v posledných dňoch spôsobujú výluky a nepriaznivé počasie: ZSSK očakáva stabilizáciu
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

28. ročník divadelných ocenení sezóny Dosky 2025
28. ročník divadelných ocenení sezóny Dosky 2025
Správy
V jojkárskej relácii Inkognito nie je núdza o zaujímavé historky
V jojkárskej relácii Inkognito nie je núdza o zaujímavé historky
Prominenti
Trápenie sestry Lucie Hlaváčkovej: Trpela s ňou! Ako sa má dnes?
Trápenie sestry Lucie Hlaváčkovej: Trpela s ňou! Ako sa má dnes?
Prominenti

Domáce správy

Juraj Blanár
Základná zmluva medzi Slovenskom a Svätou stolicou je aj symbolom úcty a dôvery, uviedol Blanár
Domáce
Počul si už o
Počul si už o novodobom trende FOMO? Poradíme ti, ako s ním úspešne zabojovať
hashtag.sk
FOTO ŠKRÍPANIE v koalícii neprestáva:
ŠKRÍPANIE v koalícii neprestáva: Danko naplnil svoju hrozbu, kľúčové rokovanie bez predsedu, môže za to JEDEN človek!
Domáce
Silný vietor v Košickom kraji: Hasiči mali desiatky zásahov, odstraňovali stromy a vyťahovali autá
Silný vietor v Košickom kraji: Hasiči mali desiatky zásahov, odstraňovali stromy a vyťahovali autá
Gelnica

Zahraničné

Európa musí pri implementácii
Európa musí pri implementácii umelej inteligencie konať rýchlejšie, uviedla Lagardová
Zahraničné
Hrozivá situácia! Pre útoky
Hrozivá situácia! Pre útoky džihádistov hrozí na severe Nigérie hlad
Zahraničné
Veľká zmena! Ryanair od
Veľká zmena! Ryanair od roku 2026 plánuje prestať lietať do TEJTO destinácie
Zahraničné
Štart čínskej vesmírnej lode
Čína predčasne vyslala do vesmíru kozmickú loď: Určená je pre misiu Šen-čou 22
Zahraničné

Prominenti

Smútok vo filmovom svete:
Smútok vo filmovom svete: Zomrela legendárna Zlatovláska (†78)
Domáci prominenti
DESIVÝ zážitok slávnej herečky:
DESIVÝ zážitok slávnej herečky: Nadrogovali ju v hoteli!
Zahraniční prominenti
FOTO VNÚTRI! Kevin Costner
Kevin Costner na obede s dcérou: Fíha, táto kráska bude potrebovať osobného strážcu!
Zahraniční prominenti
Fashion Live. Na snímke
Trápenie sestry Lucie Hlaváčkovej: Trpela s ňou! Ako sa má dnes?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Nenápadná mikroskopická ŠKVRNKA sa
Nenápadná mikroskopická ŠKVRNKA sa stala prelomom roka: Vedci našli TVORA, ktorý odhaľuje stratenú HISTÓRIU buniek!
Zaujímavosti
Vedci odhalili 40-tisíc rokov
Vedci odhalili 40-tisíc rokov staré MIKROORGANIZMY v arktickom ľade: Odborníci v POZORE! Ohrozujú našu planétu?
Zaujímavosti
TAJOMSTVO rýchlejšieho hojenia rán
TAJOMSTVO rýchlejšieho hojenia rán odhalené: Stačia INTÍMNE CHVÍLE a pár dotykov! Naozaj láska lieči?
Zaujímavosti
Trápi vás vysoký tlak?
Trápi vás vysoký tlak? Týchto 7 druhov ovocia môže pomôcť znížiť riziko infarktu a mozgovej príhody
vysetrenie.sk

Dobré správy

Počul si už o
Počul si už o novodobom trende FOMO? Poradíme ti, ako s ním úspešne zabojovať
hashtag.sk
Slovenský lekár, ktorý spája
Slovenský lekár, ktorý spája medicínu, regeneráciu a kvalitnú výživu: Táto forma vitamínov má pre telo veľký zmysel
plnielanu.sk
FOTO Známa značka ukázala na
Známa značka ukázala na Slovensku výnimočnú stratégiu s cenami: Milión eur dala aj na dobré skutky
Domáce
Robert Dékány, odborník na
Nové typy podvodov útočia aj na Slovákov: Pozor, aby ste neprišli o peniaze aj vy
hashtag.sk

Ekonomika

Historická návšteva šéfky ECB na Slovensku: Odhalila plán, ktorý Európa nesmie zmeškať! (foto)
Historická návšteva šéfky ECB na Slovensku: Odhalila plán, ktorý Európa nesmie zmeškať! (foto)
Dôchodky aj PN-ky vo vrecku: Sociálna poisťovňa prichádza s užitočnou novinkou pre všetkých! (foto)
Dôchodky aj PN-ky vo vrecku: Sociálna poisťovňa prichádza s užitočnou novinkou pre všetkých! (foto)
Našiel štát novú zbraň na neplatičov? Posiela listy, ktoré prinášajú milióny eur!
Našiel štát novú zbraň na neplatičov? Posiela listy, ktoré prinášajú milióny eur!
Slovenská firma valcuje Európu: GymBeam získal desiatky miliónov eur na ďalšiu expanziu!
Slovenská firma valcuje Európu: GymBeam získal desiatky miliónov eur na ďalšiu expanziu!

Varenie a recepty

Nepečení indiáni s chrumkavou čokoládou. Rýchly vianočný dezert hotový do 30 minút.
Nepečení indiáni s chrumkavou čokoládou. Rýchly vianočný dezert hotový do 30 minút.
Vianočný recept na neodolateľné kolieska DEŇ a NOC s nadýchaným čokoládovým krémom.
Vianočný recept na neodolateľné kolieska DEŇ a NOC s nadýchaným čokoládovým krémom.
Hneď mäkké medovníčky: Recept, ktorý sa oplatí upiecť každý rok
Hneď mäkké medovníčky: Recept, ktorý sa oplatí upiecť každý rok
Výber receptov
Ako zdobiť linecké koláčiky? 6 krásnych nápadov ako z cukrárne
Ako zdobiť linecké koláčiky? 6 krásnych nápadov ako z cukrárne
Rady a tipy

Šport

Hrozná tragédia: Zomrel mladý slovenský futbalista (†20), v zime mal prestúpiť do iného klubu
Hrozná tragédia: Zomrel mladý slovenský futbalista (†20), v zime mal prestúpiť do iného klubu
Slovensko
FOTO Najkrajšia futbalistka sveta opäť provokuje: Zábery hore bez nenechajú chladným žiadneho fanúšika
FOTO Najkrajšia futbalistka sveta opäť provokuje: Zábery hore bez nenechajú chladným žiadneho fanúšika
Ženský futbal
VIDEO Udrel vlastného spoluhráča: Súboj Manchestru United s Evertonom priniesol bizarné vylúčenie
VIDEO Udrel vlastného spoluhráča: Súboj Manchestru United s Evertonom priniesol bizarné vylúčenie
Premier League
VIDEO Nechytateľná metelica od modrej: Fehérváry strelil parádny gól, Nemec terčom nepríjemného ataku
VIDEO Nechytateľná metelica od modrej: Fehérváry strelil parádny gól, Nemec terčom nepríjemného ataku
NHL

Auto-moto

Toto je auto, čo prežije všetko a má nové praktické verzie
Toto je auto, čo prežije všetko a má nové praktické verzie
Novinky
Cesty sú zjazdné, na viacerých horských priechodoch je sneh aj poľadovica
Cesty sú zjazdné, na viacerých horských priechodoch je sneh aj poľadovica
Doprava
V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 koní
V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 koní
Predstavujeme
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Dostanete 13. plat alebo vianočné odmeny? 5 tipov, ako tieto peniaze využiť múdro
Dostanete 13. plat alebo vianočné odmeny? 5 tipov, ako tieto peniaze využiť múdro
Motivácia a inšpirácia
Ako spoznať toxického šéfa ešte pred nástupom do práce? Na pohovore sa pýtajte tieto otázky!
Ako spoznať toxického šéfa ešte pred nástupom do práce? Na pohovore sa pýtajte tieto otázky!
Pracovný pohovor
Chcete pracovať remote? Tieto vlastnosti a zručnosti by vám nemali chýbať
Chcete pracovať remote? Tieto vlastnosti a zručnosti by vám nemali chýbať
Hľadám prácu
Nie je hanbou byť neambiciózny: Prečo nepotrebujete veľké ciele na to, aby ste boli šťastní?
Nie je hanbou byť neambiciózny: Prečo nepotrebujete veľké ciele na to, aby ste boli šťastní?
Motivácia a produktivita

Technológie

AKTUÁLNE: Úlomok odpadu poškodil návratovú kapsulu. Astronauti zostali na stanici bez bezpečnej cesty domov. Záchrana je už na ceste
AKTUÁLNE: Úlomok odpadu poškodil návratovú kapsulu. Astronauti zostali na stanici bez bezpečnej cesty domov. Záchrana je už na ceste
Správy
AKTUÁLNE: Veľký úrad varuje pred novou vlnou spyvéru. Takto sa ti môže dostať do telefónu a čítať správy vo WhatsAppe
AKTUÁLNE: Veľký úrad varuje pred novou vlnou spyvéru. Takto sa ti môže dostať do telefónu a čítať správy vo WhatsAppe
Aplikácie a hry
Toto nechce rakovina počuť. Vedci objavili skryté tlačidlo, ktoré dokáže opäť „zapnúť“ imunitu proti nádoru
Toto nechce rakovina počuť. Vedci objavili skryté tlačidlo, ktoré dokáže opäť „zapnúť“ imunitu proti nádoru
Veda a výskum
Laser DragonFire už nie je len sci-fi konceptom na papieri: Na britských lodiach sa objaví do roku 2027
Laser DragonFire už nie je len sci-fi konceptom na papieri: Na britských lodiach sa objaví do roku 2027
Armádne technológie

Bývanie

9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?
9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?
Tu sa žije teplom rodinnej piecky a vidieckou pohodou! Majka a Jozef si drevenicu v Malatinej postavili svojpomocne
Tu sa žije teplom rodinnej piecky a vidieckou pohodou! Majka a Jozef si drevenicu v Malatinej postavili svojpomocne
Zvládnete to aj bez dizajnéra, no mali by ste poznať toto: 5 kľúčových rád, ktoré vám pomôžu zariadiť bývanie svojpomocne
Zvládnete to aj bez dizajnéra, no mali by ste poznať toto: 5 kľúčových rád, ktoré vám pomôžu zariadiť bývanie svojpomocne
Táto farba oživuje interiéry a mení ich na útulnejšie a hrejivejšie. Inšpirujte sa tipmi pre každú miestnosť!
Táto farba oživuje interiéry a mení ich na útulnejšie a hrejivejšie. Inšpirujte sa tipmi pre každú miestnosť!

Pre kutilov

Najčastejšie chyby pri čistení dreveného stola: Robí ich takmer každý a škodia nábytku
Najčastejšie chyby pri čistení dreveného stola: Robí ich takmer každý a škodia nábytku
Údržba a opravy
Dá sa postaviť dom svojpomocne a poslepiačky? Vladimír dokázal, že je to možné
Dá sa postaviť dom svojpomocne a poslepiačky? Vladimír dokázal, že je to možné
Stavba domu
Domáci elixír, ktorý funguje po stáročia: Posilnite si imunitu fermentovaným cesnakovým medom
Domáci elixír, ktorý funguje po stáročia: Posilnite si imunitu fermentovaným cesnakovým medom
Recepty
Chcete viac tepla za menej peňazí, menej roboty a popol sypať rovno do záhrady? Vyskúšajte tento typ brikiet
Chcete viac tepla za menej peňazí, menej roboty a popol sypať rovno do záhrady? Vyskúšajte tento typ brikiet
Vykurovanie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Top čižmy zimy 2025: Najväčšie trendy z módnych mól a tipy, ako ich štýlovo nosiť
Móda
Top čižmy zimy 2025: Najväčšie trendy z módnych mól a tipy, ako ich štýlovo nosiť
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
ŠKRÍPANIE v koalícii neprestáva:
Domáce
ŠKRÍPANIE v koalícii neprestáva: Danko naplnil svoju hrozbu, kľúčové rokovanie bez predsedu, môže za to JEDEN človek!
AKTUÁLNE Veľká policajná akcia
Domáce
AKTUÁLNE Veľká policajná akcia BANÍK: Polícia zasahuje od skorých ranných hodín
MIMORIADNE Rumunský vzdušný priestor
Zahraničné
MIMORIADNE Rumunský vzdušný priestor narušili drony: Armáda nasadila stíhačky
Americký prezident Donald Trump
Zahraničné
Z Trumpovho plánu zostal zdrap papiera: Zmizlo deväť bodov! Ďalšie boli zmenené

Ďalšie zo Zoznamu