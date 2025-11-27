Štvrtok27. november 2025, meniny má Milan, zajtra Henrieta

Polícia pátra po 16-ročnej Laure z obce Cerová: FOTO Má poruchu autistického spektra

Ilustračné foto Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto (Zdroj: Topky.sk)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

CEROVÁ - Polícia, rodičia a dobrovoľníci pátrajú po nezvestnej 16-ročnej Laure Lilien Domanskej z Cerovej v okrese Senica, ktorá má poruchu autistického spektra. Mala čakať matku doma, kým sa vráti z nemocnice. Keď matka prišla domov, dcéru nenašla. Uviedla matka nezvestnej Lilien Domanská.

Polícia potvrdila, že prijala oznámenie o nezvestnosti a v prípade koná. „Policajti okamžite začali vykonávať všetky úkony s cieľom nájsť mladistvú slečnu, pričom od začatia pátrania preverujú všetky dostupné informácie, ako aj osoby, ktoré mohli s dievčaťom prísť do styku. V intenzívnom pátraní budú policajti pokračovať aj naďalej,“ uviedla vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.

Polícia pátra po 16-ročnej
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)

Od 12.00 h s rodinou nekomunikovala

Matka spresnila, že dievča na ňu čakalo v rodinnom dome v Cerovej. Od 12.00 h s rodinou nekomunikovala. O 14.00 h našla matka dvere domu dokorán otvorené. „Na stole bol rozliaty lak na nechty. Laura si však nikdy nechty nelakovala. Z domu odišla bez bundy, iba s mobilným telefónom,“ uviedla s tým, že z domu zmizla aj hotovosť vo výške 500 eur.

Do pátrania je zapojený aj Pohotovostný pátrací tím. Fotku dievčaťa polícia zverejnila na sociálnej sieti. „Snažili sa ju nájsť, hľadali ju aj s dronmi. Ja sa obávam, že ju niekto uniesol. Komunikovala so svojou spolužiačkou. Napísala, že už nie je na Slovensku. Bolo to však napísané inak, Laura takým štýlom nekomunikuje,“ uviedla matka nezvestnej. Ako podotkla, nechápe čo sa stalo a neverí, žeby jej dcéra odišla dobrovoľne a sama z domu.

Viac o téme: PátranieAutizmusPolíciaSenicaLaur Lilien Domanská
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Zosadený peruánsky prezident dostal
Zosadený peruánsky prezident dostal za vzburu vyše 11 rokov väzenia
Zahraničné
Veľká policajná akcia s
Veľká policajná akcia s názvom Baník: Polícia obvinila päť osôb z drogovej trestnej činnosti
Domáce
Desivý útok v potravinách:
Desivý útok v potravinách: VIDEO Muž fyzicky zaútočil na predavačku! Polícia ho obvinila
Domáce
E-mailové bombové hrozby! Nemecká
E-mailové bombové hrozby! Nemecká polícia zasahovala na verejných miestach
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Slováci začali predkvalifikáciu ME 2029 výhrou nad Albánskom
Slováci začali predkvalifikáciu ME 2029 výhrou nad Albánskom
Basketbal
Polícia v Bratislave bude počas vianočných trhov dozerať na bezpečnosť
Polícia v Bratislave bude počas vianočných trhov dozerať na bezpečnosť
Správy
Všetko robí kvôli tejto žene! Kali sa vydáva na ďalšiu cestu: Idem k vám
Všetko robí kvôli tejto žene! Kali sa vydáva na ďalšiu cestu: Idem k vám
Prominenti

Domáce správy

Vyskúšajte farbu na vlasy
FOTO Počuli ste už o tejto farbe na vlasy? Vyskúšali sme ju a veľmi milo nás prekvapila
feminity.sk
Polícia pátra
Polícia pátra po 16-ročnej Laure z obce Cerová: FOTO Má poruchu autistického spektra
Domáce
FOTO undefined
Sneh sa topí: V okrese Košice platí druhý stupeň výstrahy pred povodňou
Domáce
Bratislava rozširuje parkovanie PAAS: Od roku 2026 pribudne nová zóna v Petržalke
Bratislava rozširuje parkovanie PAAS: Od roku 2026 pribudne nová zóna v Petržalke
Bratislava

Zahraničné

Matka a učiteľka Nicole
ŠKANDÁL oceňovanej učiteľky: Natočilo ju vlastné dieťa, ako MLÁTI syna! Chlapec plakal od bolesti, nasledovala VÝPOVEĎ
Zahraničné
Zosadený peruánsky prezident dostal
Zosadený peruánsky prezident dostal za vzburu vyše 11 rokov väzenia
Zahraničné
undefined
Američan si išiel kúpiť marihuanu, no našli ho mŕtveho: Polícia preveruje vraždu
Zahraničné
Pedro Sánchez
Španielsky súd v kauze korupcie nariadil väzobné stíhanie španielskeho exministra
Zahraničné

Prominenti

Nečakané novinky v STVR:
Nečakané novinky v STVR: Stopka ďalšej relácii a... TOTO je nový šéf rozhlasu!
Domáci prominenti
Sharon Osbourne zavítala do
Sharon Osbourne zavítala do spoločnosti: Prvýkrát od manželovej (†76) smrti!
Zahraniční prominenti
Kali
Všetko robí kvôli tejto žene! Kali sa vydáva na ďalšiu cestu: Idem k vám
Domáci prominenti
Krst nového albumu Richarda
Moderátor Martin Nikodým: Tajné ZÁSNUBY? Prsteň dal priateľke už pred 6 mesiacmi!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Chcete syna? História vám
Chcete syna? História vám prezradí, kedy sú najväčšie šance na chlapca! Odborníčka radí, vytiahnite kalendár
Zaujímavosti
Koľko kalórií je potrebné
Koľko kalórií je potrebné denne znížiť, aby ste schudli? Toto tvrdia odborníci
vysetrenie.sk
Radosť s peňazí.
Z úplnej náhody MILIARDÁRI: Skupina SENIOROV vyhrala štvrť miliardy eur v lotérii! Peniaze si nechcú nechať
Zaujímavosti
Adolf Hitler Uunona
NEUVERÍTE, kto opäť kandiduje vo voľbách: Adolf Hitler sa uchádza o politickú moc! Voliči nie sú nadšení
Zaujímavosti

Dobré správy

Vyskúšajte farbu na vlasy
FOTO Počuli ste už o tejto farbe na vlasy? Vyskúšali sme ju a veľmi milo nás prekvapila
feminity.sk
Zdroj: Park Inn by
Toto sú víkendy, ktoré ženy milujú: Zabudnite na povinnosti, ide sa oddychovať!
feminity.sk
Darček, ktorý poteší každú
Darček, ktorý poteší každú ženu: Zapojte sa do SÚŤAŽE a vaše vlasy môžu naplno zažiariť
Domáce
Počul si už o
Počul si už o novodobom trende FOMO? Poradíme ti, ako s ním úspešne zabojovať
hashtag.sk

Ekonomika

Dôchodkový vek v roku 2026: Ktoré ročníky pôjdu do penzie a aké platia pravidlá?
Dôchodkový vek v roku 2026: Ktoré ročníky pôjdu do penzie a aké platia pravidlá?
Takto vyzerá tunel Višňové tesne pred otvorením: Stihnú to diaľničiari do Vianoc? (foto)
Takto vyzerá tunel Višňové tesne pred otvorením: Stihnú to diaľničiari do Vianoc? (foto)
Padá cena ropy aj plynu: Správy o mierových rokovaniach o vojne na Ukrajine rozhýbali trhy!
Padá cena ropy aj plynu: Správy o mierových rokovaniach o vojne na Ukrajine rozhýbali trhy!
Chystá sa veľké digitálne mapovanie Slovenska: Štátny úrad predstavil projekt za milióny eur!
Chystá sa veľké digitálne mapovanie Slovenska: Štátny úrad predstavil projekt za milióny eur!

Varenie a recepty

18 najnovších a najlepších receptov na vianočné pečivo s príchuťou rumu.
18 najnovších a najlepších receptov na vianočné pečivo s príchuťou rumu.
Tieto vianočné pestré maďarské rezy sú hitom. Ideálne na sviatočný stôl.
Tieto vianočné pestré maďarské rezy sú hitom. Ideálne na sviatočný stôl.
Tradičné karamelové grilážky: Vianočná sladká klasika
Tradičné karamelové grilážky: Vianočná sladká klasika
Nepečené dezerty
Kokosové cesto? TOP na Vianoce! Jednoduché a univerzálne
Kokosové cesto? TOP na Vianoce! Jednoduché a univerzálne
Výber receptov

Šport

VIDEO Slovan sa vzbúril a v Európe stále žije! Rayo Vallecano zažilo smrtiaciu trojminútovku
VIDEO Slovan sa vzbúril a v Európe stále žije! Rayo Vallecano zažilo smrtiaciu trojminútovku
Konferenčná liga
Úprimné priznanie trénera Weissa: Všetko nebolo v poriadku! Víťazstvo venujem fanúšikom
Úprimné priznanie trénera Weissa: Všetko nebolo v poriadku! Víťazstvo venujem fanúšikom
Konferenčná liga
Nečakaný krok slovenského reprezentanta: Prišiel za vedením a spravil rázne rozhodnutie
Nečakaný krok slovenského reprezentanta: Prišiel za vedením a spravil rázne rozhodnutie
Európa
Sauerov Feyenoord padol so Celticom, maďarský klub prekvapil Škriniarovo Fenerbahce
Sauerov Feyenoord padol so Celticom, maďarský klub prekvapil Škriniarovo Fenerbahce
Európska liga

Auto-moto

Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Zaujímavosti
Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Doprava
Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
Doprava
Toto čínske spaľovacie SUV ide do výraznej akcie. Čínsky luxus za menej
Toto čínske spaľovacie SUV ide do výraznej akcie. Čínsky luxus za menej
Novinky

Kariéra a motivácia

Firemný vianočný večierok bez následkov: 7 tipov, ako sa vyhnúť trapasom a zároveň si to užiť
Firemný vianočný večierok bez následkov: 7 tipov, ako sa vyhnúť trapasom a zároveň si to užiť
Pracovné prostredie
Už žiadne osobné návštevy! Sociálna poisťovňa prichádza s novinkou, ktorá poteší zamestnancov aj zamestnávateľov
Už žiadne osobné návštevy! Sociálna poisťovňa prichádza s novinkou, ktorá poteší zamestnancov aj zamestnávateľov
Aktuality
Nový prieskum o generácii Z vás prekvapí: Aby skutočne uspeli, musia robiť TOTO!
Nový prieskum o generácii Z vás prekvapí: Aby skutočne uspeli, musia robiť TOTO!
Pracovné prostredie
Experti varujú: Toto môžete v roku 2026 oľutovať, ak to ignorujete!
Experti varujú: Toto môžete v roku 2026 oľutovať, ak to ignorujete!
Kariérny rast

Technológie

„V Taganrogu niečo horí.“ Unikát ruského letectva je preč, Ukrajina trafila a vážne poškodila experimentálny laserový prototyp A-60
„V Taganrogu niečo horí.“ Unikát ruského letectva je preč, Ukrajina trafila a vážne poškodila experimentálny laserový prototyp A-60
Armádne technológie
Elektromobilová revolúcia možno nebude. Dieselové motory môžu byť zachránené, vedci ukázali prelom
Elektromobilová revolúcia možno nebude. Dieselové motory môžu byť zachránené, vedci ukázali prelom
Autá
Veľká streamovacia služba si pre nás pripravila naozaj bohaté Vianoce: Toto sú filmové a seriálové novinky, ktoré prídu už čoskoro
Veľká streamovacia služba si pre nás pripravila naozaj bohaté Vianoce: Toto sú filmové a seriálové novinky, ktoré prídu už čoskoro
Filmy a seriály
Tvoj Samsung schováva funkciu, ktorú používatelia roky prehliadajú. Zásadne ti zjednoduší multitasking, no najprv ju musíš aktivovať
Tvoj Samsung schováva funkciu, ktorú používatelia roky prehliadajú. Zásadne ti zjednoduší multitasking, no najprv ju musíš aktivovať
Návody

Bývanie

Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?
9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?
Tu sa žije teplom rodinnej piecky a vidieckou pohodou! Majka a Jozef si drevenicu v Malatinej postavili svojpomocne
Tu sa žije teplom rodinnej piecky a vidieckou pohodou! Majka a Jozef si drevenicu v Malatinej postavili svojpomocne

Pre kutilov

10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
Chalupa
Ako prerobiť lodný kontajner na tiny house alebo víkendovú chatku
Ako prerobiť lodný kontajner na tiny house alebo víkendovú chatku
Stavba domu
Tradičný dezert, ktorý nikdy nesklame? Vyskúšajte tento jednoduchý strúhaný koláč s tvarohom
Tradičný dezert, ktorý nikdy nesklame? Vyskúšajte tento jednoduchý strúhaný koláč s tvarohom
Recepty
Najčastejšie chyby pri čistení dreveného stola: Robí ich takmer každý a škodia nábytku
Najčastejšie chyby pri čistení dreveného stola: Robí ich takmer každý a škodia nábytku
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Veľká láska čaká v roku 2026 na tieto tri znamenia: Komu sa zmení život od základov?
Partnerské vzťahy
Veľká láska čaká v roku 2026 na tieto tri znamenia: Komu sa zmení život od základov?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Matka a učiteľka Nicole
Zahraničné
ŠKANDÁL oceňovanej učiteľky: Natočilo ju vlastné dieťa, ako MLÁTI syna! Chlapec plakal od bolesti, nasledovala VÝPOVEĎ
Päť veľkých omylov o
Zahraničné
Päť veľkých omylov o prechladnutí: Experti vysvetľujú, čo naozaj nie je pravda
Rušenie kľúčového úradu sa
Domáce
Rušenie kľúčového úradu sa protiví viacerým autoritám: DESIATKY z nich spísali protest, vláda zákonom berie ochranu!
Babiš zrejme nebude jediný
Domáce
Babiš zrejme nebude jediný Slovák v novej českej vláde: Šéf ŽSR podal rezignáciu, má sa stať ministrom!

Ďalšie zo Zoznamu