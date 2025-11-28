Piatok28. november 2025, meniny má Henrieta, zajtra Vratko

Obrovská krádež v Bratislave: Z auta zmizlo 18 miliónov forintov! Polícia zverejnila FOTO páchateľa

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
TASR

BRATISLAVA - Polícia vyšetruje krádež peňazí z auta na Panónskej ceste v bratislavskej Petržalke, pri ktorej neznámy páchateľ odcudzil plátennú tašku s hotovosťou 18.000.000 forintov (47.190,83 eura). Informuje o tom polícia na sociálnej sieti, kde zverejnila aj fotografie páchateľa.

„Policajti vyšetrujú okolnosti prečinu krádeže spáchaného ľsťou, ktorého sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ tým, že počas osobného stretnutia s poškodenou, využijúc jej omyl, z vozidla odcudzil plátennú tašku s obsahom finančnej hotovosti a odišiel na doposiaľ neznáme miesto,“ približuje polícia.

Polícia v tejto súvislosti po páchateľovi pátra. Akékoľvek informácie o jeho totožnosti či jeho súčasnom pohybe alebo pobyte je možné oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.

