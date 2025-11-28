Vláda bude mimoriadne rokovať: Pôjde o príspevok na pomoc pri odkázanosti na inú osobu

BRATISLAVA - Vláda SR bude v piatok mimoriadne rokovať o návrhu zákona o príspevku na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Návrh má upraviť samotný príspevok na pomoc pri odkázanosti, vytvoriť novú pozíciu pracovníka dlhodobej starostlivosti či novelizovať viaceré zákony.
Zákon navrhuje, aby príspevok na pomoc pri odkázanosti dostávala samotná odkázaná osoba. Rovnako sama by mala rozhodnúť aj o jeho využití na úhradu výdavkov na neformálnu starostlivosť poskytovanú príbuznými v domácom prostredí alebo na formálnu, kam patria ambulantné a terénne formy sociálnych služieb poskytované inými pracovníkmi. Vzniknúť by mohla tiež nová pracovná pozícia v podobe pracovníka dlhodobej starostlivosti, ktorý bude môcť vykonávať širší rozsah úkonov súvisiacich s ošetrovateľskou starostlivosťou.
Zákon nadobudne účinnosť postupne
Všetky jeho ošetrovateľské úkony budú zároveň uhrádzané zo zdrojov verejného zdravotného poistenia. Zákon nadobudne účinnosť postupne, a to od 1. januára budúceho roka, ďalej od 1. júla 2026 a zvyšok od 31. decembra budúceho roka. Dôvodom sú úpravy, pri ktorých poskytovatelia sociálnych služieb aj samosprávy potrebujú čas na realizáciu zmien.