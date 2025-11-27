Štvrtok27. november 2025, meniny má Milan, zajtra Henrieta

Skokový rast taríf za prepravu plynu ohrozí slovenský priemysel, uvádza Klub 500

BRATISLAVA - Klub 500 zásadne nesúhlasí s návrhom spoločnosti eustream na skokové zvýšenie prepravných taríf zemného plynu od 1. januára budúceho roka. Poukázal na to, že podľa predloženej metodiky by sa tieto poplatky mali zvýšiť približne o 70 %. Takýto nárast by podľa združenia priamo zvýšil náklady slovenských priemyselných podnikov na plyn a vytvoril systémové riziko pre konkurencieschopnosť celej ekonomiky.

„Nie je možné, aby sa slovenský priemysel stal rukojemníkom nevyužitej tranzitnej infraštruktúry. Ak tarify porastú o 70 % bez jasného zdôvodnenia, ide o nákladový šok, ktorý znevýhodní naše podniky voči konkurencii v regióne a priamo ohrozí pracovné miesta,“ upozornil výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Tarifný návrh

Tarifný návrh podľa združenia neobsahuje transparentné a overiteľné údaje o výpočte cieľových výnosov, ani o metodike ocenenia regulačnej bázy aktív. Bez týchto informácií nie je možné posúdiť, či tarify zodpovedajú reálnym a ekonomicky oprávneným nákladom. Zároveň vzniká vážne riziko, že sa do regulovaných cien premietnu aj náklady nesúvisiace s vnútroštátnou prepravou alebo inak neprimerané položky. Takto nastavený proces podľa Klubu 500 vedie k uplatňovaniu neodôvodnene vysokých cien na úkor slovenských odberateľov, čo je v rozpore so zásadou primeranosti a nákladovej opodstatnenosti regulovaných taríf.

Klub 500 poukázal na to, že eustream priamo v materiáli priznáva, že výpadok príjmov z neregulovaného tranzitu ruského plynu chce kompenzovať zvýšením regulovaných taríf. Podľa združenia je to v rozpore s princípmi európskej metodiky aj slovenskou legislatívou. V praxi by to znamenalo, že slovenskí priemyselní odberatelia by mali platiť za straty z medzinárodného tranzitu, ktorý sa už nevykonáva.

Zvýšenie fixných nákladov výroby

Navrhované poplatky by podľa Klubu 500 spôsobili zvýšenie fixných nákladov výroby približne o 5 až 10 eur za megawatthodinu, čo by sa okamžite premietlo do cien produkcie energeticky náročných odvetví. Slovenské firmy sa tak dostanú do výraznej konkurenčnej nevýhody voči podnikom v Maďarsku, Česku či Rakúsku, kde prepravné tarify zostávajú nižšie.

„V EÚ sa diskutuje o potrebe znížiť koncové ceny energií a podporiť priemysel. Slovensko by nemalo ísť opačným smerom. ÚRSO musí tento návrh odmietnuť a vyžadovať od Eustreamu jasné oddelenie regulovanej a neregulovanej činnosti. V opačnom prípade je to jasný recept na presun energeticky náročnej výroby za hranice, na stratu príjmov štátneho rozpočtu a stratu desiatok tisícov pracovných miest na Slovensku,“ varoval Gregor.

Klub 500 v tejto súvislosti vyzýva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), aby návrh prehodnotil a vyžiadal si doplnenie podkladov. Zároveň požaduje, aby sa priemyselní odberatelia stali plnohodnotnými účastníkmi cenových konaní, keďže rozhodnutia regulačného orgánu majú na nich bezprostredný dosah. Ak regulátor napriek pripomienkam tarify schváli, združenie je pripravené využiť všetky dostupné opravné prostriedky v zmysle práva Európskej únie. „Konkurencieschopná cena energií je dnes pre Slovensko otázkou prežitia priemyslu. Nemôžeme dopustiť, aby sme si vlastným rozhodnutím zničili export, investície a tisíce pracovných miest,“ dodal Gregor.

