Hlavný dodávateľ plynu na Slovensku má z Ruska už iba tretinu z celkového dovozu

BRATISLAVA - Ruský plyn sa na celkových dodávkach tejto suroviny pre najväčšieho predajcu plynu na Slovensku SPP tento rok podieľa 33 percentami, zvyšok pripadá na tzv. diverzifikačné kontrakty. Novinárom to dnes povedala ministerka hospodárstva Denisa Saková. Podľa nej je ruský plyn pre Slovensko cenovo najvýhodnejší, jeho dovoz ale obmedzujú nedostatočné prepravné kapacity z Maďarska.
V minulosti mal plyn z Ruska hlavný podiel na celkovom dovoze plynu na Slovensko, tento rok tieto dodávky ovplyvnilo rozhodnutie Ukrajiny nepredĺžiť tranzit ruského plynu cez svoje územie. Ruská spoločnosť Gazprom následne začala dodávať plyn na Slovensko cez Turecko a ďalšie krajiny vrátane Maďarska. Ukrajina sa už štvrtým rokom bráni ruskej vojenskej invázii.
"Nie sme plne závislí od plynu, ktorý prichádza z Gazpromu. V tejto politike budeme pokračovať aj v roku 2026," uviedol na spoločnej tlačovej konferencii so Sakovou generálny riaditeľ SPP Martin Húska. Saková povedala, že ruský plyn je cenovo najvýhodnejší, pretože prepravné poplatky platia jeho dodávateľ. Dlhodobý kontrakt Slovenska s Gazpromom o dodávkach plynu platí do roku 2034, podľa Sakovej ho nemožno vypovedať.
SPP má zhruba dvojtretinový podiel na slovenskom trhu s plynom, podnik je vo vlastníctve štátu. Firma uviedla, že Slovensko sa v Európe radí ku krajinám, ktoré majú uskladnených v zásobníkoch najviac plynu s ohľadom na svoju ročnú spotrebu. Česko odoberá plyn cez hranice z Nemecka. Ministri energetiky členských krajín EÚ tento rok v októbri podporili návrh na postupné ukončenie dovozu plynu z Ruska do Európskej únie, pričom úplný zákaz by mal byť zavedený od 1. januára 2028. Saková vyjadrila presvedčenie, že uvedený krok nebude urýchlený, pretože pre Slovensko je dôležité zvýšenie kapacity prepravných trás plynu z Nemecka a Maďarska.
Výnimka zo sankcií na ruskú ropu by sa mala týkať aj Slovnaftu, uviedla Saková
Výnimka z amerických sankcií na dovoz ruskej ropy ropovodom Družba by sa mala týkať aj bratislavskej rafinérie Slovnaft. Uviedla to na piatkovej tlačovej konferencii ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD). Dôvodom je, že Slovnaft patrí do maďarskej skupiny MOL.
„Všetky procedúry nákupu ropy sa odohrávajú pod jednou strechou, pod spoločnosťou MOL. To znamená, že keď Maďarsko dostalo od americkej administratívy na jeden rok výnimku na nákup ruskej ropy, tak bude uplatňovaná aj pre nákup ruskej ropy v rámci Slovnaftu, lebo patrí do skupiny MOL,“ povedala Saková. Či bude výnimka trvalá, alebo časovo obmedzená, je sporné. Zatiaľ čo americká administratíva hovorí o jednom roku, maďarskí predstavitelia tvrdia, že dohoda je bez časového obmedzenia.
Slovnaft v súčasnosti využíva ruskú ropu na približne dve tretiny produkcie. Zvyšnú časť dováža z Chorvátska cez ropovod Adria. Rafinéria však kritizuje podľa nej vysoké poplatky za dopravu ropy a takisto podpisy iba krátkodobých zmlúv s chorvátskym prepravcom ropy Janaf. V posledných týždňoch Slovnaft upozornil, že si Janaf nesplnila zmluvné podmienky a nedokázala najnovšiu dodávku ropy Arab Light v objeme 58.000 ton dodať v dohodnutom termíne. Alternatívnu ropu Slovnaft potrebuje, aby mohol vyvážať benzín a naftu aj do Čiech a Rakúska, keďže export ropných výrobkov z ruskej ropy EÚ zakázala.