Piatok14. november 2025, meniny má Irma, zajtra Leopold

Hlavný dodávateľ plynu na Slovensku má z Ruska už iba tretinu z celkového dovozu

Denisa Saková
Denisa Saková (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
© Zoznam/ © Zoznam/
ČTK

BRATISLAVA - Ruský plyn sa na celkových dodávkach tejto suroviny pre najväčšieho predajcu plynu na Slovensku SPP tento rok podieľa 33 percentami, zvyšok pripadá na tzv. diverzifikačné kontrakty. Novinárom to dnes povedala ministerka hospodárstva Denisa Saková. Podľa nej je ruský plyn pre Slovensko cenovo najvýhodnejší, jeho dovoz ale obmedzujú nedostatočné prepravné kapacity z Maďarska.

V minulosti mal plyn z Ruska hlavný podiel na celkovom dovoze plynu na Slovensko, tento rok tieto dodávky ovplyvnilo rozhodnutie Ukrajiny nepredĺžiť tranzit ruského plynu cez svoje územie. Ruská spoločnosť Gazprom následne začala dodávať plyn na Slovensko cez Turecko a ďalšie krajiny vrátane Maďarska. Ukrajina sa už štvrtým rokom bráni ruskej vojenskej invázii.

"Nie sme plne závislí od plynu, ktorý prichádza z Gazpromu. V tejto politike budeme pokračovať aj v roku 2026," uviedol na spoločnej tlačovej konferencii so Sakovou generálny riaditeľ SPP Martin Húska. Saková povedala, že ruský plyn je cenovo najvýhodnejší, pretože prepravné poplatky platia jeho dodávateľ. Dlhodobý kontrakt Slovenska s Gazpromom o dodávkach plynu platí do roku 2034, podľa Sakovej ho nemožno vypovedať.

SPP má zhruba dvojtretinový podiel na slovenskom trhu s plynom, podnik je vo vlastníctve štátu. Firma uviedla, že Slovensko sa v Európe radí ku krajinám, ktoré majú uskladnených v zásobníkoch najviac plynu s ohľadom na svoju ročnú spotrebu. Česko odoberá plyn cez hranice z Nemecka. Ministri energetiky členských krajín EÚ tento rok v októbri podporili návrh na postupné ukončenie dovozu plynu z Ruska do Európskej únie, pričom úplný zákaz by mal byť zavedený od 1. januára 2028. Saková vyjadrila presvedčenie, že uvedený krok nebude urýchlený, pretože pre Slovensko je dôležité zvýšenie kapacity prepravných trás plynu z Nemecka a Maďarska.

Výnimka zo sankcií na ruskú ropu by sa mala týkať aj Slovnaftu, uviedla Saková

Výnimka z amerických sankcií na dovoz ruskej ropy ropovodom Družba by sa mala týkať aj bratislavskej rafinérie Slovnaft. Uviedla to na piatkovej tlačovej konferencii ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD). Dôvodom je, že Slovnaft patrí do maďarskej skupiny MOL.

„Všetky procedúry nákupu ropy sa odohrávajú pod jednou strechou, pod spoločnosťou MOL. To znamená, že keď Maďarsko dostalo od americkej administratívy na jeden rok výnimku na nákup ruskej ropy, tak bude uplatňovaná aj pre nákup ruskej ropy v rámci Slovnaftu, lebo patrí do skupiny MOL,“ povedala Saková. Či bude výnimka trvalá, alebo časovo obmedzená, je sporné. Zatiaľ čo americká administratíva hovorí o jednom roku, maďarskí predstavitelia tvrdia, že dohoda je bez časového obmedzenia.

Slovnaft v súčasnosti využíva ruskú ropu na približne dve tretiny produkcie. Zvyšnú časť dováža z Chorvátska cez ropovod Adria. Rafinéria však kritizuje podľa nej vysoké poplatky za dopravu ropy a takisto podpisy iba krátkodobých zmlúv s chorvátskym prepravcom ropy Janaf. V posledných týždňoch Slovnaft upozornil, že si Janaf nesplnila zmluvné podmienky a nedokázala najnovšiu dodávku ropy Arab Light v objeme 58.000 ton dodať v dohodnutom termíne. Alternatívnu ropu Slovnaft potrebuje, aby mohol vyvážať benzín a naftu aj do Čiech a Rakúska, keďže export ropných výrobkov z ruskej ropy EÚ zakázala.

Viac o téme: DovozPlynRuskoSlovenskoDenisa Saková
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Pre súčasnú vykurovaciu sezónu
Pre súčasnú vykurovaciu sezónu máme zabezpečený dostatok plynu, uviedla Saková
Domáce
Marco Rubio
Je to oficiálne! Maďarsko získalo ročnú výnimku zo sankcií na ruskú ropu a plyn
Zahraničné
Spotreba ropy, plynu a
Spotreba ropy, plynu a uhlia stále rastie: Globálne emisie CO2 z fosílnych palív dosiahnu v roku 2025 rekord
Zahraničné
Británia sprísni obmedzenia vývozu
Británia sprísni obmedzenia vývozu ruského zemného plynu: Chce zvýšiť tlak na Kremeľ
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Nesplnená túžba Števa Martinoviča: Prečo by som chcel ísť na večeru so Studenkovou!
Nesplnená túžba Števa Martinoviča: Prečo by som chcel ísť na večeru so Studenkovou!
Prominenti
Krutá realita sa mení na zábavnú fikciu!? Pauhofovej tvrdý odkaz politikom: Vy tvoríte dejiny, ale...
Krutá realita sa mení na zábavnú fikciu!? Pauhofovej tvrdý odkaz politikom: Vy tvoríte dejiny, ale...
Prominenti
Danko chce od Lajčáka okamžite vysvetliť komunikáciu, ktorá unikla v kontexte nebohého Epsteina
Danko chce od Lajčáka okamžite vysvetliť komunikáciu, ktorá unikla v kontexte nebohého Epsteina
Správy

Domáce správy

FOTO Nebezpečné hmly sa šíria
Nebezpečné hmly sa šíria Slovenskom: Meteorológovia varujú pred minimálnou dohľadnosťou
Domáce
Denisa Saková
Hlavný dodávateľ plynu na Slovensku má z Ruska už iba tretinu z celkového dovozu
Domáce
Bez zimných pneumatík riskujete
Bez zimných pneumatík riskujete viac než pokutu: Poisťovňa vám môže krátiť plnenie alebo ho úplne odmietnuť!
Domáce
Veľká Lehota má prvú modernú telocvičňu: Žiaci už necvičia na chodbách školy
Veľká Lehota má prvú modernú telocvičňu: Žiaci už necvičia na chodbách školy
Banská Bystrica

Zahraničné

V Istanbule zomrela nemecká
V Istanbule zomrela nemecká turistka s deťmi po otrave jedlom: Turecké úrady zadržali štyri podozrivé osoby
Zahraničné
FOTO Neskutočná TRAGÉDIA, autobus vrazil
Neskutočná TRAGÉDIA, autobus vrazil do ľudí na zastávke: Na mieste sú obete aj vážne zranení!
Zahraničné
Volodymyr Zelenskyj
Jasné vyhlásenie Zelenského: Z Trumpa nemám strach! Varoval pred novým útokom na Európu
Zahraničné
Spor o ruský plyn
Spor o ruský plyn sa vyostruje! Viktor Orbán hlási žalobu Maďarska na Európsku úniu
Zahraničné

Prominenti

Pavol Topoľský
Žart, ktorý takmer skončil tragicky: Hercovi Topoľskému išlo o život... K hlave mu namierili zbraň
Domáci prominenti
Števo Martinovič by si
Nesplnená túžba Števa Martinoviča: Prečo by som chcel ísť na večeru so Studenkovou!
Domáci prominenti
Známa kráska v úspornom
Známa kráska v úspornom tielku: Pozor! Prsia na úteku
Zahraniční prominenti
Táňa Pauhofová
Krutá realita sa mení na zábavnú fikciu!? Pauhofovej tvrdý odkaz politikom: Vy tvoríte dejiny, ale...
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Svetlá, ktoré berú dych!
Extrémna geomagnetická búrka zmenila oblohu na svetelnú šou: FOTO Slovensko nie je výnimkou!
Zaujímavosti
Takto vyzerá prírodné divadlo,
Úžasné prírodné divadlo na vlastné oči: Tisíce delfínov naraz vo VIDEU, ktoré uchvátilo milióny ľudí
Zaujímavosti
Najväčšie hrady sveta: Na
Najväčšie hrady sveta: Na šiestom mieste je slovenský poklad
dromedar.sk
Nepríjemná burina medzi zámkovou
Záhradnícky trik roka: Zabudnite na postreky! Tento lacný TRIK ničí burinu rýchlejšie než chemikálie
Zaujímavosti

Dobré správy

Aká otázka v súvislosti
Aká otázka v súvislosti s peniazmi vás zaujíma? Využite teraz jedinečnú možnosť
Domáce
Vyzerať až o desať
Vyzerať až o desať rokov mladšie? Vybrali sme pre vás tie najlepšie anti-aging krémy
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
feminity.sk
Slováci začínajú s vianočnými
Slováci začínajú s vianočnými nákupmi skôr: V ktorom obchode budú tento rok sviatky najlacnejšie?
plnielanu.sk

Ekonomika

Motoristi, pripravte sa: Nový úsek očakávanej rýchlostnej cesty štartuje už budúci týždeň! (foto)
Motoristi, pripravte sa: Nový úsek očakávanej rýchlostnej cesty štartuje už budúci týždeň! (foto)
Slováci za energie priplácať odmietajú: Toto si myslia o pokračovaní energopomoci!
Slováci za energie priplácať odmietajú: Toto si myslia o pokračovaní energopomoci!
Nový závod Neways v Novej Dubnici: Slovensko získava stovky pracovných miest aj hi-tech výrobu
Nový závod Neways v Novej Dubnici: Slovensko získava stovky pracovných miest aj hi-tech výrobu
Trináste dôchodky sa blížia: Kto má nárok a na aké sumy sa môžu seniori tešiť?
Trináste dôchodky sa blížia: Kto má nárok a na aké sumy sa môžu seniori tešiť?

Šport

Rebecca Šramková – Solana Sierraová: Online prenos z druhej dvojhry zápasu Billie Jean King Cupu
Rebecca Šramková – Solana Sierraová: Online prenos z druhej dvojhry zápasu Billie Jean King Cupu
Pohár Billie-Jean Kingovej
Hrunčáková schytala debakel, Slovensko prehráva 0:1! Neskutočný záver, Viki odvrátila 8 mečbalov
Hrunčáková schytala debakel, Slovensko prehráva 0:1! Neskutočný záver, Viki odvrátila 8 mečbalov
Pohár Billie-Jean Kingovej
VIDEO Cristiano Ronaldo si zarobil na veľké problémy: Koleduje si o dištanc na MS 2026
VIDEO Cristiano Ronaldo si zarobil na veľké problémy: Koleduje si o dištanc na MS 2026
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
VIDEO Na Slovensku padol gól roka, nemal však platiť: Komisia rozhodcov vysvetlila dôvod
VIDEO Na Slovensku padol gól roka, nemal však platiť: Komisia rozhodcov vysvetlila dôvod
TIPOS Slovenská hokejová liga

Auto-moto

Nové SUV Coupe od Toyoty dorazilo na Slovensko. Vo všetkom má byť PLUS
Nové SUV Coupe od Toyoty dorazilo na Slovensko. Vo všetkom má byť PLUS
Novinky
Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Novinky
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Novinky
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Doprava

Kariéra a motivácia

Práca snov? Mladí Američania našli dieru na trhu a zarábajú šesťciferné sumy!
Práca snov? Mladí Američania našli dieru na trhu a zarábajú šesťciferné sumy!
Zahraničné
Stabilná práca pre šikovné ruky aj technické hlavy
Stabilná práca pre šikovné ruky aj technické hlavy
Zaujímavé pracovné ponuky
Máte tieto vlastnosti? Podľa známeho miliardára bez nich v biznise neuspejete!
Máte tieto vlastnosti? Podľa známeho miliardára bez nich v biznise neuspejete!
Motivácia a inšpirácia
Ponuka pre farmaceuta: Pridajte sa k tímu v novej modernej lekárni v centre Bratislavy
Ponuka pre farmaceuta: Pridajte sa k tímu v novej modernej lekárni v centre Bratislavy
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

Pudingové strojkové vianočné pečivo
Pudingové strojkové vianočné pečivo
Na likér z obchodu si už nespomeniete. 13 skvelých receptov na domáci vianočný likér, ktorému neodolá žiadna návšteva.
Na likér z obchodu si už nespomeniete. 13 skvelých receptov na domáci vianočný likér, ktorému neodolá žiadna návšteva.
Tvarohová štóla: Vianočná klasika, ktorá chutí lepšie po odležaní
Tvarohová štóla: Vianočná klasika, ktorá chutí lepšie po odležaní
Výber receptov
Ako dlho vydržia bielky v chladničke? Skladovanie krok za krokom
Ako dlho vydržia bielky v chladničke? Skladovanie krok za krokom
Skladovanie potravín

Technológie

Nebezpečný vírus, ktorý útočil aj na Slovákov, sa vracia v ešte horšej verzii. Keď ťa napadne, ani si to nevšimneš a vybieli ti účet
Nebezpečný vírus, ktorý útočil aj na Slovákov, sa vracia v ešte horšej verzii. Keď ťa napadne, ani si to nevšimneš a vybieli ti účet
Bezpečnosť
Google do Správ práve potichu pridal funkciu, ktorá zmení tvoje skupinové chaty. Mnohým už začína fungovať
Google do Správ práve potichu pridal funkciu, ktorá zmení tvoje skupinové chaty. Mnohým už začína fungovať
Aplikácie a hry
Rakovina môže prísť o svoju „nesmrteľnosť“. Biológovia hlásia prelom, ktorý útočí na jej kľúčový mechanizmus
Rakovina môže prísť o svoju „nesmrteľnosť“. Biológovia hlásia prelom, ktorý útočí na jej kľúčový mechanizmus
Veda a výskum
Nad Huaweim sa zmráka. Brusel pripravuje bič na čínske technológie a pocítia to všetci občania únie
Nad Huaweim sa zmráka. Brusel pripravuje bič na čínske technológie a pocítia to všetci občania únie
Správy

Bývanie

Zabudnite na béžovú, nudné steny a farmárske bývanie! 8 trendov, ktoré boli všade, no v roku 2026 sa s nimi rozlúčime
Zabudnite na béžovú, nudné steny a farmárske bývanie! 8 trendov, ktoré boli všade, no v roku 2026 sa s nimi rozlúčime
Z bytu uprostred mesta ani netreba odchádzať na dovolenku. Stačí vyjsť na terasu a nerobiť vôbec nič!
Z bytu uprostred mesta ani netreba odchádzať na dovolenku. Stačí vyjsť na terasu a nerobiť vôbec nič!
Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax
Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax
Toto podľa expertov na čistenie funguje na vodný kameň a špinu v sprchovom kúte. Niektoré nástroje by vám ani nenapadli!
Toto podľa expertov na čistenie funguje na vodný kameň a špinu v sprchovom kúte. Niektoré nástroje by vám ani nenapadli!

Pre kutilov

Peter ukázal, ako si vyrobil kurín pre 15 sliepok. Je skutočnou ozdobou záhrady!
Peter ukázal, ako si vyrobil kurín pre 15 sliepok. Je skutočnou ozdobou záhrady!
Dvor a záhrada
S príchodom zimy ohrozujú izbové rastliny tieto 4 problémy! Poradíme vám, ako ich rýchlo vyriešiť
S príchodom zimy ohrozujú izbové rastliny tieto 4 problémy! Poradíme vám, ako ich rýchlo vyriešiť
Izbové rastliny
19 dôležitých rád pre ovocné stromy v zime: Skúsení ovocinári prezradili, ako ich ochrániť
19 dôležitých rád pre ovocné stromy v zime: Skúsení ovocinári prezradili, ako ich ochrániť
Záhrada
Skryštalizoval vám med? Nikdy neurobte túto chybu pri jeho ohrievaní!
Skryštalizoval vám med? Nikdy neurobte túto chybu pri jeho ohrievaní!
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Karmické lekcie znamení: Zistite, čo sa vaše duše učia v tomto živote
Partnerské vzťahy
Karmické lekcie znamení: Zistite, čo sa vaše duše učia v tomto živote
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Neskutočná TRAGÉDIA, autobus vrazil
Zahraničné
Neskutočná TRAGÉDIA, autobus vrazil do ľudí na zastávke: Na mieste sú obete aj vážne zranení!
Volodymyr Zelenskyj
Zahraničné
Jasné vyhlásenie Zelenského: Z Trumpa nemám strach! Varoval pred novým útokom na Európu
Bez zimných pneumatík riskujete
Domáce
Bez zimných pneumatík riskujete viac než pokutu: Poisťovňa vám môže krátiť plnenie alebo ho úplne odmietnuť!
Maďarský premiér Viktor Orbán
Zahraničné
Orbán opäť ŠOKOVAL! Výsmech alebo realita? TOTO sú jeho poznámky z televíznej debaty

Ďalšie zo Zoznamu