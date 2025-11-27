Nastúpila do taxíka a už sa neozvala: FOTO Polícia opäť pátra po 16-ročnej Viktórii

SENICA - Polícia opäť pátra po 16-ročnej Viktórii z okresu Senica, ktorú naposledy videli 21. novembra vo večerných hodinách, ako odchádza z domu a nastupuje do taxíka. Nikomu sa neozvala, nepodala o sebe žiadnu správu a miesto jej súčasného pohybu a pobytu nie je známe. Krajské prezídium Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
Nezvestná je vysoká približne 160 až 165 centimetrov, štíhlej postavy, má tmavé vlasy a hnedé oči, tetovanie na predlaktí z vnútornej strany ruky a na chrbte a ľavom boku pri bruchu má jazvy po operácii. Podobná situácia sa stala 12. novembra, keď odišla z domu v ranných hodinách.
Polícia zverejnila fotografiu nezvestnej
Polícia zverejnila fotografiu nezvestnej na sociálnej sieti, súčasne žiada občanov, aby v prípade akýchkoľvek informácií o súčasnom pobyte alebo pohybe nezvestnej kontaktovali políciu na bezplatnom čísle 158, prípadne sa dostavili na ktorékoľvek obvodné oddelenie Policajného zboru alebo napísali správu na sociálnej sieti.