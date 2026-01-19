Pondelok19. január 2026, meniny má Mário, Sára, Zara, zajtra Dalibor, Sebastián

Iránska vláda sľúbila, že blokádu internetu zruší: Situácia má byť normalizovaná

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

TEHERÁN - Iránske úrady avizovali, že do štyroch dní ukončia blokovanie prístupu na internet v krajine. Podľa viceprezidenta pre vedu, techniku ​​a znalostnú ekonomiku Hosejna Afšina bude situácia „normalizovaná“ do piatka, informovala agentúra DPA.

Toto rozhodnutie bolo podľa úradov prijaté v reakcii na straty, ktoré blokáda internetu spôsobovala digitálnej ekonomike. Iránska populácia je od internetu odrezaná od 8. januára, ktorý bol 12. dňom protivládnych protestov vyvolaných predovšetkým prudkým znehodnotením národnej meny, eskalujúcou infláciou a rôznymi ďalšími ekonomickými ťažkosťami. Blokovanie internetu spôsobilo, že do zahraničia sa dostalo len málo správ o násilnostiach, ktoré sprevádzali najnovšiu vlnu masových protestov v Iráne. Nefunkčné boli aj telefónne služby, a to pevné aj mobilné linky.

Protesty v Iráne sa začali 28. decembra 2025 a vyvolali ich ekonomické problémy spôsobené prudkým poklesom kurzu iránskej meny rial a nárastom inflácie. Z Teheránu sa postupne rozšírili do celej krajiny. Úrady na viacerých miestach obmedzili prístup na internet a mobilné siete, čím sa snažili obmedziť koordináciu protestov a sprístupnenie informácií o nich vonkajšiemu svetu. Po brutálnych zásahoch bezpečnostných zložiek protesty minulý týždeň postupne utíchli. Najvyšší iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí v sobotu prvýkrát verejne priznal, že počas protestov boli zabité tisíce ľudí.

Viac o téme: IránInternetBlokáda
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ilustračné foto
Po dňoch ticha prvý signál: Irán čiastočne obnovil niektoré internetové služby
Zahraničné
Bujnejúci nepokoj vo svete:
Bujnejúci nepokoj vo svete: Alarmujúce čísla z Iránu, počet obetí protestov je vyše 5-TISÍC!
Zahraničné
Donald Trump
Trump pre Politico: V Iráne nastal čas pre novú vládu
Zahraničné
Irán útočí na Trumpa:
Irán útočí na Trumpa: Najvyšší vodca ho viní z obetí nepokojov
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Pietna spomienka pri príležitosti 20. výročia leteckej tragédie vojenského lietadla AN-24 pri Pamätníku obetiam leteckého nešťastia
Pietna spomienka pri príležitosti 20. výročia leteckej tragédie vojenského lietadla AN-24 pri Pamätníku obetiam leteckého nešťastia
Správy
Bezohľadná jazda cestnej pirátky na D1
Bezohľadná jazda cestnej pirátky na D1
Správy
Alena Pallová žiarila po boku nového partnera: Tajila ho osem mesiacov, spoznali sa... Aká náhoda!
Alena Pallová žiarila po boku nového partnera: Tajila ho osem mesiacov, spoznali sa... Aká náhoda!
Prominenti

Domáce správy

Na Špecializovanom trestnom súde
Odsúdení mafiáni si mädlia ruky! Zlom po rozhodnutí Ústavného súdu: Piťo chce svoje peniaze späť
Domáce
FOTO Na väčšine územia Slovenska
Na väčšine územia Slovenska sa môžu v utorok doobeda vyskytnúť nízke teploty
Domáce
Mladá vodička BMW (20)
Mladá vodička BMW (20) na D1 prekvapila aj policajtov: VIDEO bezohľadnej jazdy! Po zastavení zaplakala
Domáce
Veľký Ďur: Požiar rodinného domu spôsobila porucha fotovoltiky, škoda až 40-tisíc eur
Veľký Ďur: Požiar rodinného domu spôsobila porucha fotovoltiky, škoda až 40-tisíc eur
Levice

Zahraničné

FOTO Hrozivý výbuch v centre
Hrozivý výbuch v centre Kábulu: Reštaurácia sa zmenila na miesto smrti!
Zahraničné
Iránska vláda sľúbila, že
Iránska vláda sľúbila, že blokádu internetu zruší: Situácia má byť normalizovaná
Zahraničné
Emmanuel Macron
Francúzsko nateraz neprijme pozvanie do Rady mieru: Kanada za to nechce platiť
Zahraničné
MIMORIADNE Dôležitý zvrat v
MIMORIADNE Dôležitý zvrat v drogovej kauze: Karlos Vémola je na slobode!
sportky.sk

Prominenti

Karlos Vémola
Vémolu prepustili z väzby na kauciu 15 miliónov korún: Fanúšikom poslal prvý odkaz
Domáci prominenti
Tina
Začiatok roka 2026 má pre Tinu trpkú príchuť: Za 16 dní zomreli jej 3 milované osoby
Domáci prominenti
Ilustračné foto
Nečakaná smrť českého herca a moderátora: Nikto netušil, že jeho zdravotné problémy sú také vážne
Zahraniční prominenti
Alena Pallová a Milan
Alena Pallová žiarila po boku nového partnera: Tajila ho osem mesiacov, spoznali sa... Aká náhoda!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

8 signálov, že vaše
8 signálov, že vaše telo potrebuje viac vody
vysetrenie.sk
Zamlčala intímne tajomstvo a
Zamlčala intímne tajomstvo a takmer za to zaplatila životom! Magnetická rezonancia sa zmenila na nočnú moru
Zaujímavosti
FOTO pes Rufus
Pes si odomkol DVOJE DVERE útulku a ušiel: Internet je presvedčený, že ide o AI! Pravda je však omnoho DOJEMNEJŠIA
Zaujímavosti
Bizarné štáty a kráľovstvá:
Bizarné štáty a kráľovstvá: Jedno založil bláznivý dobrodruh, iné bigamista na úteku
dromedar.sk

Dobré správy

Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Ficov jadrový pakt so Spojenými štátmi: Nie je to len o energetike, tvrdí analytik!
Ficov jadrový pakt so Spojenými štátmi: Nie je to len o energetike, tvrdí analytik!
Trump opäť vytiahol obľúbenú zbraň: Jej použitie by poriadne zabolelo aj Slovensko, varujú analytici!
Trump opäť vytiahol obľúbenú zbraň: Jej použitie by poriadne zabolelo aj Slovensko, varujú analytici!
Miliardári už utekajú z Kalifornie: Takéto vysoké dane budú musieť platiť!
Miliardári už utekajú z Kalifornie: Takéto vysoké dane budú musieť platiť!
Cestovanie po Európe sa výrazne mení: Toto sú nové prísnejšie pravidlá pre turistov! (prehľad)
Cestovanie po Európe sa výrazne mení: Toto sú nové prísnejšie pravidlá pre turistov! (prehľad)

Šport

MIMORIADNE Dôležitý zvrat v drogovej kauze: Karlos Vémola je na slobode!
MIMORIADNE Dôležitý zvrat v drogovej kauze: Karlos Vémola je na slobode!
Bojové športy
VIDEO Nič krajšie dnes asi neuvidíte! Vlhová sa spustila dolu svahom a ukázala svoje umenie
VIDEO Nič krajšie dnes asi neuvidíte! Vlhová sa spustila dolu svahom a ukázala svoje umenie
Petra Vlhová
Viaceré hviezdy kvôli prísnemu pravidlu prídu o olympiádu: Obrovský nezmysel!
Viaceré hviezdy kvôli prísnemu pravidlu prídu o olympiádu: Obrovský nezmysel!
ZOH 2026 Miláno Cortina
VIDEO Ľahla si na kurt a všetci vedeli, že je koniec: Dráma na Australian Open, obdivuhodné gesto súperky
VIDEO Ľahla si na kurt a všetci vedeli, že je koniec: Dráma na Australian Open, obdivuhodné gesto súperky
Ženy

Auto-moto

TEST: Lexus ES 300h - odchádza s lákavou cenou
TEST: Lexus ES 300h - odchádza s lákavou cenou
Klasické testy
FOTO: Nové Clio je tu. Lepší hybrid, lepšia technika a lepší pohon s LPG
FOTO: Nové Clio je tu. Lepší hybrid, lepšia technika a lepší pohon s LPG
Novinky
Tesla oficiálne vstupuje na Slovensko. Premiéra aj s Light Show už dnes v Bratislave
Tesla oficiálne vstupuje na Slovensko. Premiéra aj s Light Show už dnes v Bratislave
Novinky
FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

HR manažéri sa majú na čo tešiť: Týchto 7 predpovedí ovplyvní trh práce v roku 2026
HR manažéri sa majú na čo tešiť: Týchto 7 predpovedí ovplyvní trh práce v roku 2026
Pracovné prostredie
Na TÚTO jednu otázku by mal byť pripravený každý uchádzač o prácu v roku 2026
Na TÚTO jednu otázku by mal byť pripravený každý uchádzač o prácu v roku 2026
Pracovný pohovor
Tento nákup potravín vás pripraví o výplatu! Zistite, čo najviac zaťažuje vašu peňaženku
Tento nákup potravín vás pripraví o výplatu! Zistite, čo najviac zaťažuje vašu peňaženku
Rady, tipy a triky
Tieto skupiny ľudí sú najviac ohrozené chudobou. Patríte medzi nich?
Tieto skupiny ľudí sú najviac ohrozené chudobou. Patríte medzi nich?
KarieraInfo.sk

Varenie a recepty

Poctivé smotanové cesto a veľa jabĺk. Lepší recept ako od Mirky nenájdete.
Poctivé smotanové cesto a veľa jabĺk. Lepší recept ako od Mirky nenájdete.
Hrnčekové mini šišky – ten kúzelný recept na cesto, ktoré sa v oleji samo otáča.
Hrnčekové mini šišky – ten kúzelný recept na cesto, ktoré sa v oleji samo otáča.
Hruškový koláč s orechmi: domáci recept
Hruškový koláč s orechmi: domáci recept
Ovocné dezerty
Bryndzové pirohy ako od babky: tradičný recept, ktorý zasýti v zime
Bryndzové pirohy ako od babky: tradičný recept, ktorý zasýti v zime
Pirohy

Technológie

Na Mesiaci by mohol stáť prvý hotel už v roku 2032. Cena jednej izby je extrémna
Na Mesiaci by mohol stáť prvý hotel už v roku 2032. Cena jednej izby je extrémna
Technológie
Výskumníci predstavili sprej, ktorý dokáže v sekunde zaceliť aj život ohrozujúce rany bez šitia
Výskumníci predstavili sprej, ktorý dokáže v sekunde zaceliť aj život ohrozujúce rany bez šitia
Technológie
Nový senzor dokáže vnímať z extrémnej vzdialenosti aj tie najmenšie detaily
Nový senzor dokáže vnímať z extrémnej vzdialenosti aj tie najmenšie detaily
Technológie
Bežný liek proti bolesti patrí medzi časté príčiny zlyhania pečene, varujú vedci. Doma ho máme takmer všetci
Bežný liek proti bolesti patrí medzi časté príčiny zlyhania pečene, varujú vedci. Doma ho máme takmer všetci
Veda a výskum

Bývanie

Loft rebeluje proti pravidlám a bol to skvelý nápad! Miesto obývačky nájdete spálne a takú kuchyňu by nik nečakal!
Loft rebeluje proti pravidlám a bol to skvelý nápad! Miesto obývačky nájdete spálne a takú kuchyňu by nik nečakal!
Poznáme kvet a rastlinu roka 2026! Stračonôžka je ozdobou záhonov, nenáročná pachira rastie ako blesk
Poznáme kvet a rastlinu roka 2026! Stračonôžka je ozdobou záhonov, nenáročná pachira rastie ako blesk
Miesto minimalizmu tu je trend plný farieb, osobitosti a radosti. Treba naň veľa odvahy a nie je pre všetkých!
Miesto minimalizmu tu je trend plný farieb, osobitosti a radosti. Treba naň veľa odvahy a nie je pre všetkých!
Široký je 5 metrov, no skrýva krásnu modernú domácnosť. Vďaka skladacím dverám môžu domáci získať priestor navyše
Široký je 5 metrov, no skrýva krásnu modernú domácnosť. Vďaka skladacím dverám môžu domáci získať priestor navyše

Pre kutilov

Poctivý zrub stavali tri roky. Použili lepené hranoly, aby sa drevo nehýbalo a stavba nepracovala ani po rokoch
Poctivý zrub stavali tri roky. Použili lepené hranoly, aby sa drevo nehýbalo a stavba nepracovala ani po rokoch
Chalupa
Skrytá hrozba v kôre a pod snehom: Čo musíte urobiť v záhrade v januári, aby ste na jar nemuseli zúfať?
Skrytá hrozba v kôre a pod snehom: Čo musíte urobiť v záhrade v januári, aby ste na jar nemuseli zúfať?
Záhrada
Vyskúšajte ich ešte dnes! 10 šikovných januárových zlepšovákov do dielne aj domácnosti, ktoré naozaj fungujú
Vyskúšajte ich ešte dnes! 10 šikovných januárových zlepšovákov do dielne aj domácnosti, ktoré naozaj fungujú
Údržba a opravy
Trik s vlažnou vodou pre ešte krajšie izbové rastliny! Jednoduchý postup a viditeľný výsledok
Trik s vlažnou vodou pre ešte krajšie izbové rastliny! Jednoduchý postup a viditeľný výsledok
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

VIDEO: Alena Pallová a jej pohľad na krásu: Krása je v očiach toho, kto sa pozerá
Slovenské celebrity
VIDEO: Alena Pallová a jej pohľad na krásu: Krása je v očiach toho, kto sa pozerá
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Na Špecializovanom trestnom súde
Domáce
Odsúdení mafiáni si mädlia ruky! Zlom po rozhodnutí Ústavného súdu: Piťo chce svoje peniaze späť
Mladá vodička BMW (20)
Domáce
Mladá vodička BMW (20) na D1 prekvapila aj policajtov: VIDEO bezohľadnej jazdy! Po zastavení zaplakala
Tragická nehoda pri Košiciach:
Domáce
Tragická nehoda pri Košiciach: Auto sa prevrátilo a narazilo do stromu, vodič neprežil
Trumpov zálusk na Grónsko
Domáce
Trumpov zálusk na Grónsko môže mať tvrdú dohru! Slovensko sa zaviazalo pomôcť: Museli by sme ísť do boja?

Ďalšie zo Zoznamu