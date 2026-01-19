Hrozivý výbuch v centre Kábulu: Reštaurácia sa zmenila na miesto smrti!

KÁBUL - Výbuch v čínskej reštaurácii v centre Kábulu si v pondelok vyžiadal najmenej sedem obetí, uviedla talianska mimovládna organizácia EMERGENCY, ktorá prevádzkuje nemocnicu v afganskom hlavnom meste. Ďalších viac ako desať osôb utrpelo zranenia. Príčinu výbuchu naďalej vyšetruje polícia. Informuje o tom agentúra AFP a AP.
„Chirurgické centrum EMERGENCY v Kábule po výbuchu, ktorý sa odohral dnes popoludní (v reštaurácii) v oblasti Šahr-e Naw neďaleko nemocnice, prijalo dvadsať ľudí. Medzi nimi bolo aj sedem osôb bez známok života,“ uviedla mimovládna organizácia vo svojom vyhlásení s tým, že počet obetí je „predbežný“. „Medzi zranenými sú štyri ženy a jedno dieťa,“ uviedol riaditeľ mimovládnej organizácie v Afganistane.
Hovorca kábulského policajného zboru medzičasom uviedol, že k výbuchu došlo v čínskej reštaurácii, ktorú podľa neho navštevujú prevažne čínski moslimovia. „O život prišli čínsky moslim Ayub a šesť Afgancov, niekoľko ďalších ľudí utrpelo zranenia,“ uviedol hovorca s tým, že k výbuchu došlo v blízkosti kuchyne reštaurácie. Niekoľko hodín po výbuchu bola ulica opäť sprístupnená pre dopravu.