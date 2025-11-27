SaS vyzýva na podporu jej návrhu: Má zastaviť infringement EK proti SR

BRATISLAVA - Opozičná strana SaS vyzýva na podporu návrhu ústavného zákona, ktorý predložila do Národnej rady (NR) SR. Má do ústavy zakotviť členstvo SR v Európskej únii (EÚ) a Severoatlantickej aliancii (NATO) a pridať odsek, ktorý by jasne potvrdzoval, že SR uznáva prednosť práva EÚ a medzinárodných zmlúv pred zákonmi SR. Strana argumentuje, že po tejto zmene by sa mohlo zastaviť konanie Európskej komisie o porušení povinnosti (infringement) proti Slovensku, ktoré začala pre nedávnu novelizáciu ústavy. Vyplýva to z vyjadrení poslancov parlamentu za SaS na štvrtkovej tlačovej konferencii.
„Do ústavy chceme dať klauzulu, ktorá hovorí o tom, že nič v ústave ani ústavných zákonoch nemožno vykladať ako spochybnenie zásady prednosti práva EÚ a medzinárodných dohôd pred zákonmi SR. Ide o priamu reakciu na tú ostatnú vládnou koalíciou, poslancami KDH a časťou poslancov Hnutia Slovensko schválenú novelu, ktorá spochybňuje prednosť práva EÚ a medzinárodných zmlúv pred SR. (...) Ak bude do ústavy doplnená takáto formulácia, tak EÚ nebude mať dôvod konať voči Slovensku, lebo bude explicitne v ústave napísané, že nič v ústave ani v ústavných zákonoch nemožno vykladať ako spochybnenie prednosti práva EÚ,“ poznamenal poslanec Ondrej Dostál (SaS).
Hrozia finančné sankcie
Líder SaS a poslanec Branislav Gröhling upozornil na to, že spor s eurokomisiou je veľmi vážny. Pripomenul, že strana na možné dôsledky novelizácie ústavy upozorňovala už skôr. „Hovorili sme im, že to vyvolá spor s Európskou komisiou. Osočovali nás. A realita? Spor tu je a hrozia finančné sankcie, poškodenie reputácie krajiny aj ohrozenie eurofondov,“ dodal. Vyzval preto politikov naprieč politickým spektrom, aby návrh z dielne SaS, ktorý má ukončiť infringement, ukončili.
Od 1. novembra vstúpila do účinnosti vládna novela Ústavy SR. Priniesla viaceré zmeny. Jej cieľom bolo aj dosiahnutie suverenity Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. EK pre danú novelu začala konanie o porušení povinnosti (infringement) proti Slovensku. Úprava podľa nej spochybňuje zásady prednosti, autonómie, účinnosti a jednotného uplatňovania práva Európskej únie.