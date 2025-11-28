PRIESKUM Ľudia majú v náraste drobnej kriminality jasno! Koalíciu nepodržali ani vlastní voliči

BRATISLAVA - Približne dve tretiny Slovákov sú presvedčené, že drobná kriminalita sa za posledný rok zvýšila. Myslí si to až 68 percent oslovených. Výrazné zastúpenie medzi nimi majú dokonca aj voliči koaličných strán.
Ukázalo to prieskum agentúry Focus pre portál 360tka. Viacerí primátori miest upozornili, že po zmene Trestného zákona, ktorá zvýšila hranicu, od ktorej sa krádež považuje za trestný čin z 266 eur na 700 eur, sa v poslednom roku zvýšila drobná kriminalita – najmä krádeže v obchodoch a výtržnosti. Iní však hovoria, že situácia sa výrazne nezmenila.
Prieskum však ukázal, že ľudia nárast kriminality pocítili. Až 43 percent opýtaných tvrdí, že v poslednom roku sa drobná kriminalita výrazne zvýšila. Ďalších 25 percent uviedlo, že sa zvýšila mierne.
22 percent opýtaných si myslí, že kriminalita zostala na rovnakej úrovni. Naopak, iba 2 percentá opýtaných sú presvedčené, že sa drobná kriminalita mierne znížila a iba 1 percento tvrdí, že sa dokonca znížila výrazne. 7 percent oslovených sa nevedelo vyjadriť.
To, že sa kriminalita zvýšila, si myslí približne rovnako veľký počet mužov ako aj žien.
Najviac sú o výraznom náraste drobnej kriminality presvedčení voliči mimoparlamentnej strany Demokrati – myslí si to 93 ich voličov. Nasleduje Progresívneho Slovensko, spomedzi ich voličov je 85 percent presvedčených o náraste drobnej kriminality.
O výraznom náraste drobnej kriminality je presvedčených aj 56 percent voličov Republiky, 57 percent voličov Smeru-SD a 59 percent voličov Hlasu – čiže viac ako polovica ich elektorátu.
Celkovo si myslí, že sa drobná kriminalita zvýšila, 58 percent voličov súčasnej koalície a až 83 percent voličov parlamentnej opozície.
Prieskum sa konal v dňoch 11. - 18. novembra 2025 na vzorke 1015 respondentov.