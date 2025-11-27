Dráma v Žiline: Muž povedal manželke, že ide do školy zavraždiť ich dcéru! Vystrašená žena ihneď konala

(Zdroj: Topky)
ŽILINA - Vystrašená žena volala vo štvrtok ráno na políciu. Jej manžel jej mal kontaktovať a povedať jej, že ide do školy aby zavraždil ich spoločnú dcéru.
Informuje o tom portál tvnoviny.sk. Vystrašená žena ihneď zalarmovala políciu. Následne do jednej zo žilinských škôl, ktorú dievča navštevuje, vyrazila hliadka. Prehľadali okolie, uzamkli školské vchody, no otca dievčaťa na mieste nenašli.
Nakoniec ho policajní kukláči krátko po 10.00 h našli a aj zadržali. Zbraň pri sebe údajne nemal. Podľa informácií portálu je však držiteľom zbrojného preukazu a vlastní tiež zbrane.