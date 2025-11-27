Polícia namerala vodičovi kamiónu v Leviciach 2,23 promile alkoholu

Vodičovi kamiónu namerali v Leviciach 2,23 promile alkoholu. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)
LEVICE - Dopravní policajti z Levíc v ranných hodinách zastavili vodiča kamiónu, ktorému počas kontroly namerali viac ako dve promile alkoholu. Vodiča nákladného vozidla kontrolovali na Koháryho ulici v Leviciach, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Dychovou skúškou 49-ročnému vodičovi namerali hodnotu 2,23 promile alkoholu. Policajti muža obmedzili na osobnej slobode, zadržali mu vodičský preukaz a umiestnili ho do cely predbežného zadržania. Vyšetrovateľ ho obvinil z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Za tento skutok hrozí trest odňatia slobody dva až päť rokov, skonštatovala polícia.