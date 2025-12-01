Ďalší REKORDMAN na ceste a nie je to východniar! Vodičovi namerali ŠIALENÉ promile: Tak opitý nemal ani stáť

HOLÍČ - Ďalší rekordman na cestách. Nočná policajná kontrola na ceste z Holíča do Petrovej Vsi odhalila vodiča s neuveriteľnou hladinou alkoholu v dychu. Hrozí mu až rok vo väzení.
Policajná hliadka z Holíča zastavila v noci zo soboty na nedeľu vodiča bielej Mazdy 6 na ceste z Holíča na obec Petrova Ves, v okrese Skalica. Už prvý kontakt s hliadkou naznačil, že niečo nie je v poriadku. Muž jazdil v stave úplnej nespôsobilosti a dychová skúška to potvrdila.
"Po výzve policajtov o vykonanie dychovej skúšky prístroj ukázal hodnotu 2,59 mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje neskutočných 5,40 promile. Opakovaná dychová skúška mala hodnotu 2,02 mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje 4,21 promile," približuje polícia a dodáva, že muž bol obmedzený na osobnej slobode a umiestnený v cele policajného zaistenia
"Poverený policajt 42-ročnému mužovi z okresu Skalica vzniesol obvinenie za prečin ohrozenie pod vplyvom návykovej látky," uvádza polícia s tým, že mu za jeho čin hrozí až ročné väzenie. V tejto súvislosti polícia pripomína, že alkohol za volant nepatrí a takáto situácia môže ohroziť nielen život vodiča, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky.