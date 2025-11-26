Parlament nestihol dokončiť diskusiu o ÚOO: Poslanci budú rokovať ďalej

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili stredajšie rokovanie 43. parlamentnej schôdze debatou k návrhu na transformáciu Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na iný úrad. Diskutovali o ňom celý rokovací deň. V rokovaní o ňom by mali pokračovať aj vo štvrtok (27. 11.). Do rozpravy je ešte prihlásených viacero rečníkov.
Návrh je v parlamente aktuálne v prvom čítaní. Preberá sa v tzv. skrátenom legislatívnom konaní. Je z dielne vládneho kabinetu. Hovorí o vzniku nového Úradu na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Od rezortu spravodlivosti má prevziať agendu odškodňovania obetí trestných činov a zároveň nahradiť doterajší ÚOO. Návrhom sa má zaviesť aj mechanizmus zrovnoprávnenia postavenia zamestnanca a zamestnávateľa.
Opozícia navrhované zmeny kritizuje. Predpokladá, že v ich dôsledku dôjde k zníženiu ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti aj obetí trestných činov. Poukazuje na možný rozpor s európskym právom a nesúlad s Ústavou SR. Namieta zároveň to, že sa o návrhu rokuje v tzv. zrýchlenom režime. Koalícia hovorí o potrebe navrhovaných zmien. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), ktorý za návrhom stojí, argumentuje, že súčasný zákon, ktorý rieši fungovanie úradu, má nedostatky. ÚOO označil za hlásnu trúbu opozície.
Parlament má vo štvrtok o návrhu ďalej diskutovať. Doobeda poslancov čaká aj hlasovanie o prebratých návrhoch. Poobede by mal podľa programu v pléne vystúpiť predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan. Následne by mal generálny prokurátor Maroš Žilinka predniesť správu o činnosti prokuratúry a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v SR za vlaňajšok.