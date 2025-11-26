Streda26. november 2025, meniny má Kornel, zajtra Milan

Parlament nestihol dokončiť diskusiu o ÚOO: Poslanci budú rokovať ďalej

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Topky/Ramon Leško)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili stredajšie rokovanie 43. parlamentnej schôdze debatou k návrhu na transformáciu Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na iný úrad. Diskutovali o ňom celý rokovací deň. V rokovaní o ňom by mali pokračovať aj vo štvrtok (27. 11.). Do rozpravy je ešte prihlásených viacero rečníkov.

Návrh je v parlamente aktuálne v prvom čítaní. Preberá sa v tzv. skrátenom legislatívnom konaní. Je z dielne vládneho kabinetu. Hovorí o vzniku nového Úradu na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Od rezortu spravodlivosti má prevziať agendu odškodňovania obetí trestných činov a zároveň nahradiť doterajší ÚOO. Návrhom sa má zaviesť aj mechanizmus zrovnoprávnenia postavenia zamestnanca a zamestnávateľa.

archívne video

Poslanci schválili rozpočet na rok 2026 (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Opozícia navrhované zmeny kritizuje. Predpokladá, že v ich dôsledku dôjde k zníženiu ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti aj obetí trestných činov. Poukazuje na možný rozpor s európskym právom a nesúlad s Ústavou SR. Namieta zároveň to, že sa o návrhu rokuje v tzv. zrýchlenom režime. Koalícia hovorí o potrebe navrhovaných zmien. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), ktorý za návrhom stojí, argumentuje, že súčasný zákon, ktorý rieši fungovanie úradu, má nedostatky. ÚOO označil za hlásnu trúbu opozície.

Parlament má vo štvrtok o návrhu ďalej diskutovať. Doobeda poslancov čaká aj hlasovanie o prebratých návrhoch. Poobede by mal podľa programu v pléne vystúpiť predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan. Následne by mal generálny prokurátor Maroš Žilinka predniesť správu o činnosti prokuratúry a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v SR za vlaňajšok.

Viac o téme: PoslanciTransformáciaRokovanie NRSRParlamentÚOO
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Tibor Gašpar
Gašpar navrhuje nové pravidlá pre ochranu oznamovateľov: Navrhuje tiež mechanizmus preskúmania dôvodu na ochranu
Domáce
Maroš Žilinka
Zákon z dielne Šutaja Eštoka po opozícii a neziskovkách kritizuje už aj Žilinka: Nahnevaný LIST plný výhrad
Domáce
Poslanci začali stredajšie rokovanie
Poslanci začali stredajšie rokovanie návrhom na transformáciu ÚOO
Domáce
Poslanci budú o návrhu
Poslanci budú o návrhu na transformáciu ÚOO rokovať v zrýchlenom režime
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Otto Weitter o boji s RAKOVINOU a chorým srdcom: Lekár mu vždy povie túto vetu!
Otto Weitter o boji s RAKOVINOU a chorým srdcom: Lekár mu vždy povie túto vetu!
Prominenti
Ráž k stavbe R4: V tuneli bol určitý geologický problém
Ráž k stavbe R4: V tuneli bol určitý geologický problém
Správy
Fico o rozdelených financiách v okresoch Svidník, Stropkov a Medzilaborce
Fico o rozdelených financiách v okresoch Svidník, Stropkov a Medzilaborce
Správy

Domáce správy

Zhromaždenie policajných a hasičských
Podozrivá nádoba pri škole v Michalovciach: Na miesto bol privolaný pyrotechnik aj kriminálni experti
Domáce
Parlament nestihol dokončiť diskusiu
Parlament nestihol dokončiť diskusiu o ÚOO: Poslanci budú rokovať ďalej
Domáce
FOTO Hromadná nehoda pri Senci:
Hromadná nehoda pri Senci: Vodička vošla do protismeru, FOTO z miesta zrážky! Premávka je obmedzená
Domáce
V Žilinskom kraji stúpla chorobnosť na respiračné ochorenia, najviac trpia malé deti a seniori
V Žilinskom kraji stúpla chorobnosť na respiračné ochorenia, najviac trpia malé deti a seniori
Regióny

Zahraničné

Útočník Lawrence Reed si
OHAVNÝ čin vo vlaku: Násilník spravil z cestujúcej živú POCHODEŇ! Veľké pochybenie súdov, dávno mal sedieť za mrežami
Zahraničné
FOTO Prezident USA Donald Trump
Prezident Trump otvorene SÚHLASÍ so svojím vyslancom Witkoffom: Predá Ukrajinu Rusom, to obchodník robí!
Zahraničné
Európska prokuratúr odhalila viacmiliónový
Európska prokuratúr odhalila viacmiliónový daňový podvod: Zatkli šesť ľudí
Zahraničné
Babiš predstavil Pavlovi nominácie
Babiš predstavil Pavlovi nominácie na ministrov: Prezident má voči Turkovi naďalej výhrady
Zahraničné

Prominenti

FOTO VNÚTRI! Kate Beckinsale
Krásna herečka šokovala v uliciach: Toto je úplný extrém!
Zahraniční prominenti
Karlos Vémola a Lela
Rozvod na spadnutie... Lela a Karlos Vémolovci: Problémy v manželstve! Čo sa stalo v Dubaji?
Domáci prominenti
Koncert Otto Weiter 70
Otto Weitter o boji s RAKOVINOU a chorým srdcom: Lekár mu vždy povie túto vetu!
Domáci prominenti
Benny Blanco a Selena
DRÁMA v rodine Seleny Gomez: Dom napadli nebezpeční lupiči!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Páni, toto robíte pri
Páni, toto robíte pri svojej intímnej hygiene ZLE!
vysetrenie.sk
Minúty hrôzy na základnej
Minúty hrôzy na základnej škole: Úplný LOCKDOWN pre falošného predátora! Učiteľka si pomýlila LEVA s tučnou MAČKOU
Zaujímavosti
Zabudnite na SMRADĽAVÚ bielizeň!
Zabudnite na SMRADĽAVÚ bielizeň! ŠOKUJÚCA pravda o sušení v interiéri: Urobte TENTO krok a uschne rekordne rýchlo!
Zaujímavosti
Tajomná kamenná koruna Apúlie.
Tajomná kamenná koruna Apúlie. Hrad Castel del Monte láka nevšednou architektúrou
dromedar.sk

Dobré správy

Vyskúšajte farbu na vlasy
FOTO Test farby na vlasy so špeciálnou technológiou: Tri ženy vyskúšali zaujímavé odtiene
feminity.sk
Darček, ktorý poteší každú
Darček, ktorý poteší každú ženu: Zapojte sa do SÚŤAŽE a vaše vlasy môžu naplno zažiariť
Domáce
Počul si už o
Počul si už o novodobom trende FOMO? Poradíme ti, ako s ním úspešne zabojovať
hashtag.sk
Slovenský lekár, ktorý spája
Slovenský lekár, ktorý spája medicínu, regeneráciu a kvalitnú výživu: Táto forma vitamínov má pre telo veľký zmysel
plnielanu.sk

Ekonomika

20 rokov Slovenska v Európskej únii: Cítite sa chudobnejší? Tento graf vás vyvedie z omylu!
20 rokov Slovenska v Európskej únii: Cítite sa chudobnejší? Tento graf vás vyvedie z omylu!
Dočká sa východ rýchlostnej cesty? Ráž po kontrole obchvatu Prešova prezradil, čo čaká celú R4!
Dočká sa východ rýchlostnej cesty? Ráž po kontrole obchvatu Prešova prezradil, čo čaká celú R4!
Štát minul všetky peniaze od ľudí a firiem: Slovensko oddnes funguje na dlh, upozorňujú analytici!
Štát minul všetky peniaze od ľudí a firiem: Slovensko oddnes funguje na dlh, upozorňujú analytici!
Posledný krok k férovejším dôchodkom: Koniec diskriminácie a zvýšenie penzií aj o stovky eur!
Posledný krok k férovejším dôchodkom: Koniec diskriminácie a zvýšenie penzií aj o stovky eur!

Varenie a recepty

Recept na vianočný zakrútený poklad. Konečne vianočné pečivo, ktoré vyzerá inak a nepotrebuje ani formu na pečenie.
Recept na vianočný zakrútený poklad. Konečne vianočné pečivo, ktoré vyzerá inak a nepotrebuje ani formu na pečenie.
Osvedčený recept na makové linecké pečivo
Osvedčený recept na makové linecké pečivo
Akú múku na mrveničku do polievky? S každou bude výsledok iný
Akú múku na mrveničku do polievky? S každou bude výsledok iný
Rady a tipy
Jednoduchá bryndzová omáčka k pečenému mäsu
Jednoduchá bryndzová omáčka k pečenému mäsu
Omáčky

Šport

HC MONACObet Banská Bystrica – HK Nitra: Online prenos z dohrávky 22. kola Tipsport ligy
HC MONACObet Banská Bystrica – HK Nitra: Online prenos z dohrávky 22. kola Tipsport ligy
Tipsport liga
Dávid Strelec navštívil špecialistu v Londýne: Slovenský reprezentant má šťastie v nešťastí
Dávid Strelec navštívil špecialistu v Londýne: Slovenský reprezentant má šťastie v nešťastí
Anglicko
Réway skončil v Mikuláši: Spravil som hlúposť pred zápasom! Podľa Ľuptáka má stále platnú zmluvu
Réway skončil v Mikuláši: Spravil som hlúposť pred zápasom! Podľa Ľuptáka má stále platnú zmluvu
Tipsport liga
SFZ rozhodol o mieste barážového duelu Slovákov: Zvážili sme všetky okolnosti a možnosti
SFZ rozhodol o mieste barážového duelu Slovákov: Zvážili sme všetky okolnosti a možnosti
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026

Auto-moto

Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
Doprava
Toto čínske spaľovacie SUV ide do výraznej akcie. Čínsky luxus za menej
Toto čínske spaľovacie SUV ide do výraznej akcie. Čínsky luxus za menej
Novinky
Toto je auto, čo prežije všetko a má nové praktické verzie
Toto je auto, čo prežije všetko a má nové praktické verzie
Novinky
Cesty sú zjazdné, na viacerých horských priechodoch je sneh aj poľadovica
Cesty sú zjazdné, na viacerých horských priechodoch je sneh aj poľadovica
Doprava

Kariéra a motivácia

Experti varujú: Toto môžete v roku 2026 oľutovať, ak to ignorujete!
Experti varujú: Toto môžete v roku 2026 oľutovať, ak to ignorujete!
Kariérny rast
Otestovali sme, čo sa stane, ak to skúsite 7 dní robiť produktívne. Výsledky vás prekvapia!
Otestovali sme, čo sa stane, ak to skúsite 7 dní robiť produktívne. Výsledky vás prekvapia!
Motivácia a produktivita
Zákazníci sú v šoku: značky nechcú, aby ste o tomto vedeli. Šetriť sa dá aj tam, kde to nečakáte
Zákazníci sú v šoku: značky nechcú, aby ste o tomto vedeli. Šetriť sa dá aj tam, kde to nečakáte
Rady, tipy a triky
Si absolvent a nevieš sa zamestnať? Toto je chyba, ktorú robí väčšina mladých
Si absolvent a nevieš sa zamestnať? Toto je chyba, ktorú robí väčšina mladých
Získaj prácu

Technológie

Asi budeme prepisovať učebnice o Marse, NASA našla dôkaz, ktorý popiera jeden z najväčších objavov desaťročia
Asi budeme prepisovať učebnice o Marse, NASA našla dôkaz, ktorý popiera jeden z najväčších objavov desaťročia
Veda a výskum
Ruskí hackeri tvrdo zaútočili na americkú firmu len kvôli tomu, že má väzby na ukrajinské mesto
Ruskí hackeri tvrdo zaútočili na americkú firmu len kvôli tomu, že má väzby na ukrajinské mesto
Bezpečnosť
FBI sprístupnila tajný spis o Bigfootovi. FBI priznala, že skúmala jeho údajné chlpy a nielen to
FBI sprístupnila tajný spis o Bigfootovi. FBI priznala, že skúmala jeho údajné chlpy a nielen to
Veda a výskum
Tvoj Android sa vekom spomaľuje a ani netušíš, prečo. Toto je hlavný dôvod, ktorý väčšina ľudí prehliada
Tvoj Android sa vekom spomaľuje a ani netušíš, prečo. Toto je hlavný dôvod, ktorý väčšina ľudí prehliada
Správy

Bývanie

Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?
9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?
Tu sa žije teplom rodinnej piecky a vidieckou pohodou! Majka a Jozef si drevenicu v Malatinej postavili svojpomocne
Tu sa žije teplom rodinnej piecky a vidieckou pohodou! Majka a Jozef si drevenicu v Malatinej postavili svojpomocne
Zvládnete to aj bez dizajnéra, no mali by ste poznať toto: 5 kľúčových rád, ktoré vám pomôžu zariadiť bývanie svojpomocne
Zvládnete to aj bez dizajnéra, no mali by ste poznať toto: 5 kľúčových rád, ktoré vám pomôžu zariadiť bývanie svojpomocne

Pre kutilov

10 spotrebičov, ktoré by ste nemali zapájať do predlžovačky! Preťaženie hrozí rýchlejšie, než si myslíte
10 spotrebičov, ktoré by ste nemali zapájať do predlžovačky! Preťaženie hrozí rýchlejšie, než si myslíte
Údržba a opravy
Tradičný dezert, ktorý nikdy nesklame? Vyskúšajte tento jednoduchý strúhaný koláč s tvarohom
Tradičný dezert, ktorý nikdy nesklame? Vyskúšajte tento jednoduchý strúhaný koláč s tvarohom
Recepty
Najčastejšie chyby pri čistení dreveného stola: Robí ich takmer každý a škodia nábytku
Najčastejšie chyby pri čistení dreveného stola: Robí ich takmer každý a škodia nábytku
Údržba a opravy
Dá sa postaviť dom svojpomocne a poslepiačky? Vladimír dokázal, že je to možné
Dá sa postaviť dom svojpomocne a poslepiačky? Vladimír dokázal, že je to možné
Stavba domu

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zistila som, že môj partner má tajný život – a pravda ma úplne prevalcovala
Partnerské vzťahy
Zistila som, že môj partner má tajný život – a pravda ma úplne prevalcovala
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Útočník Lawrence Reed si
Zahraničné
OHAVNÝ čin vo vlaku: Násilník spravil z cestujúcej živú POCHODEŇ! Veľké pochybenie súdov, dávno mal sedieť za mrežami
Hromadná nehoda pri Senci:
Domáce
Hromadná nehoda pri Senci: Vodička vošla do protismeru, FOTO z miesta zrážky! Premávka je obmedzená
ZSSK predstavil nový GRAFIKON:
Domáce
ZSSK predstavil nový GRAFIKON: Prináša rozsiahle ZMENY v doprave! Pozrite, čo cestujúcich čaká
Ťažká dopravná nehoda na
Domáce
Ťažká dopravná nehoda na juhu Slovenska: FOTO Čelnú zrážku neprežila 69-ročná žena

Ďalšie zo Zoznamu