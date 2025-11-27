Parlament má v pondelok rokovať bez prestávky až do večera

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Pavel Neubauer)
BRATISLAVA - V prípade, že na pondelkovej (1. 12.) mimoriadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR k odvolávaniu ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) nebudú poslanci uznášaniaschopní, bude pokračovať rokovanie riadnej 43. schôdze. Odsúhlasili si to vo štvrtok poslanci na návrh koaličných klubov. V pondelok tak bude parlament rokovať do 20.00 h bez obednej prestávky a bez hlasovania.
Návrh predniesol predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD). Pondelky zvyčajne nie sú rokovacími dňami, no na najbližší pondelok na 10.00 h zvolal Raši mimoriadnu schôdzu k opozičnému návrhu na odvolanie Ráža. Jeho odchod žiadajú najmä v súvislosti so železničnými nešťastiami z posledných týždňov.